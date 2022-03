UFFING AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Zum Glück keine Verletzten, aber rund 150.000 Euro Sachschaden - so lautet die Bilanz nach einem Wohnhausbrand am Donnerstagnachmittag, 24. März 2022 in Uffing am Staffelsee. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle (ILS) wurde am Donnerstagnachmittag, 24. März 2022, um 15.30 Uhr ein Brand eines Wohnhauses in Uffing am Staffelsee mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurde festgestellt, dass sich die Flammen auf der südwestlichen Seite des Gebäudes bereits vom Erdgeschoss bis hinauf zum Dachstuhl ausgebreitet hatten. Den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr aus Uffing gelang es dennoch rasch, den Brand zu löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen werden von den Brandermittlern des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kripo Garmisch-Partenkirchen übernommen. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden.