HOF. Wohl eher unplanmäßig änderte sich am Mittwochmittag das Reiseziel eines Italieners nach einer Personenkontrolle durch die Bundespolizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ging er nämlich in Haft. Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Ermittlungen.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Gegen 13.30 Uhr kontrollieren Kräfte der Bundespolizeiinspektion Selb den 30-jährigen Mann in einem Reisebus am Bahnhofsplatz in Hof. Die Ordnungshüter fanden heraus, dass gegen den italienischen Staatsangehörigen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München vorlag. Im weiteren Verlauf entdeckten sie im Gepäck des Tatverdächtigen auch noch eine große Menge Heroin und fast 200 Ecstasy-Tabletten.

Hofer Polizisten nahmen den 30-Jährigen fest.

Am Donnerstag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl wegen des Anfangsverdachts eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Italiener sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.