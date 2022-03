BAYREUTH. Auf frischer Tat nahmen Polizistinnen und Polizisten am frühen Donnerstagmorgen einen Einbrecher fest. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 4 Uhr hebelte der 21-Jährige die Eingangstür zum Tennisvereinsheim in der Schwabenstraße auf. Während sich der Einbrecher in dem Anwesen nach Wertgegenständen umsah, umstellten mehrere Polizeistreifen das Gebäude. Bei der anschließenden Durchsuchung des Vereinsheims, entdeckte eine Streife der Polizei Bayreuth mit Unterstützung eines Polizeihundes, den 21-Jährigen versteckt in der Küche. Bei dem Aufbruch der Eingangstüre entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob der im Landkreis Kulmbach wohnende Mann auch für zurückliegende Einbrüche in Sportheime in Frage kommt.