AHAM (LKRS. LANDSHUT). Am Dienstag (22.03.2022) kam es in einer Chemie-Fabrik in Aham zu einem Brandfall.

Den bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler zufolge, ist der Brand während eines Arbeitsvorgangs mit verschiedenen Flüssigstoffen entstanden. Der 55-jährige Mitarbeiter, der unmittelbar mit den Stoffen gearbeitet hatte, erlitt dabei schwere Verbrennungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürften Schätzungen zufolge im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Veröffentlicht 24.03.2022, 13:45 Uhr