424. Betrugsfall durch Nachricht über Messenger-Dienst – Obersendling

Am Montag, 07.03.2022, gegen 17:00 Uhr, erhielt eine 69-Jährige mit Wohnsitz in München eine Nachricht über einen Messenger-Dienst. Der unbekannte Verfasser der Nachricht gab sich hierbei als Tochter der 69-Jährigen aus und gab an, das Mobiltelefon verloren zu haben. Deshalb hat die angebliche Tochter nun über eine neue Telefonnummer Kontakt aufgenommen. Des Weiteren müsse die 69-Jährige dringende Rechnungen zeitnah überweisen, welche die angebliche Tochter aufgrund des angeblich verlorenen Telefons aktuell nicht selbst erledigen könne.

Die 69-Jährige nahm in der Folge zwei Überweisungen in Höhe von zusammen mehreren Tausend Euro vor. Nachdem sie danach Zweifel an der Identität des Verfassers der Nachricht hatte und ihr die ganze Situation im Nachgang sehr sonderbar und ungewöhnlich vorkam, verständigte sie die Polizei.

Das Kriminalfachdezernat 7 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde oder aktuell selbst keine Überweisungen vornehmen könne.

Verhaltenshinweise:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei. Diese wird überprüfen, ob ein strafbares Handeln vorliegt und gegebenenfalls ein Anzeigenverfahren einleiten.

Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie gegebenenfalls den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis. Die Screenshots können wichtige Beweismittel in einem Strafverfahren sein.

425. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 05:00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter, die durch Staub verschmutzten Oberflächen von über 20 geparkten Pkw im Bereich der Maxvorstadt (Zieblandstraße, Luisenstraße, Schellingstraße und Arcisstraße). Die Schriftzüge und Schmierereien hatten überwiegend staatsschutzrelevanten Inhalt. Ein Zeuge meldete die Vorfälle der Polizei.

Bereits am Vortag wurden in diesem Bereich zwei Fahrzeuge auf dieselbe Art mit staatsschutzrelevanten Inhalten versehen. In diesem Fall wiesen diese auch einen Bezug zur NS-Zeit auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass diese Taten demselben unbekannten Täter zuzuordnen sind.

An den Fahrzeugen entstanden keine Sachschäden.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 geführt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 180-185 cm groß, dunkle kurze Haare, schlanke Statur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zieblandstraße, Luisenstraße, Schellingstraße und Arcisstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

426. Raub einer Handtasche – Allach

Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 17.20 Uhr, befand sich eine über 80-jährige Münchnerin im Umfeld des S-Bahnhofes Allach.

Unvermittelt entriss ihr ein unbekannter Mann ihre Handtasche, welche sie über der Schulter trug. Durch das Entreißen der Tasche stürzte die Seniorin zu Boden. Zeugen alarmierten den Notruf. Die Rentnnerin erlitt leichte Verletzungen, die durch einen Rettungsdienst vor Ort erstversorgt wurden.

Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Hintermeierstraße. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180-185 cm groß; bekleidet mit hellem T-Shirt, eine weitere Beschreibung war dem Opfer nicht möglich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der S-Bahnstation Allach, Ertelstraße und Hintermeierstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

427. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fiat Pkw, die Schellingstraße in Richtung Ludwigstraße. An der Kreuzung zur Türkenstraße wollte er diese überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 19-Jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München auf dem rechten Gehweg der Schellingstraße. An der dortigen Fußgängerfurt wollte sie die Schellingstraße in Richtung stadtauswärts überqueren.

Dabei stieß sie gegen den vorderen Teil des Pkw und kam zu Sturz. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Insbesondere sind hierbei Angaben bezüglich der Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt relevant.

428. Einbruch in Wohnmobil mittels DNA-Treffer geklärt – Pasing

Bereits im Zeitraum von Samstag, 28.08.2021, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 31.08.2021, 17:00 Uhr, ereignete sich in der Fischer-von-Erlach-Straße ein Einbruch in ein Wohnmobil. Die zunächst unbekannten Täter hebelten das Fenster zum Wohnbereich des Wohnmobils auf und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt. Im Anschluss wurde es nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter entwendeten Bekleidung, Haushaltsgeräte und Elektronikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro.

Bei der Spurensicherung vor Ort konnten durch das Kommissariat 92 unter anderem auch DNA-Spuren festgestellt und gesichert werden.

Im Zuge der Ermittlungen konnte nun in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 28-Jährigen mit Wohnsitz in München. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen beantragt und erlassen.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung am Montag, 21.03.2022, konnte ein tatrelevanter Elektronikartikel aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Tatbeute wurde vor Ort nicht gefunden.

Der 28-Jährige war zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht anwesend. Er wurde wegen des Einbruchs in ein Wohnmobil angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

429. Terminhinweis: Veranstaltung „Wir tun was – für Demokratie und Menschlichkeit“ im Polizeipräsidium München

Menschenverachtende und herabwürdigende Worte haben Folgen. Hass trifft. Denn normalisieren sich rassistische Positionen gesellschaftlich, wird diesen (indirekt) Legitimation verliehen. Ein Resultat davon kann auch Gewalt sein.

Damit Rassismus, Hass und die Abwertung von Menschen in unserer Gesellschaft nicht Raum greifen, müssen alle Bürgerinnen und Bürger zusammenstehen und sich klar gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit positionieren. Nahezu überall in Deutschland und Europa finden deshalb in diesem Jahr wieder im Zeitraum vom 14.03.2022 bis 27.03.2022 mehrere tausend Veranstaltungen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt.

Die Münchner Polizei beteiligt sich gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern (Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, die Generalstaatsanwaltschaft München, Bundespolizeiinspektion München, Bund Deutscher Kriminalbeamter Bayern, Deutsche Polizeigewerkschaft, Gewerkschaft der Polizei, Münchner Blaulicht, Münchner Sicherheitsforum, BrückenBauen gUG, Bellevue di Monaco eG, YouthBridge München (Europäische Janusz Korczak Akademie e.V.) und Madhouse gGmbH) mit der Veranstaltung „Wir tun was – für Demokratie und Menschlichkeit“ am

Freitag, 25.03.2022 – 08:45 - 18:00 Uhr Polizeipräsidium München (Haupteingang)

aktiv an dem Programm der Landeshauptstadt München anlässlich der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“.

Mit der Veranstaltung soll vor allem eine Sensibilisierung und Bewusstwerdung über das Thema Rassismus erreicht sowie mögliche Handlungsoptionen erarbeitet werden. Dazu vermittelt die Münchner Polizei mit den genannten Kooperationspartnern in einem umfangreichen Programm sinnvolle Kompetenzen und thematisiert bewusste / unbewusste Ausgrenzungen sowie Zugangsbarrieren. Das Angebot soll allen Teilnehmenden auch Raum und Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch bieten.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen an den angebotenen Selbstsicherheits- und Zivilcouragetrainings gegen Hasskriminalität, Fitnessübungen mit geflüchteten Sportlern und historischen Führungen durchs Polizeipräsidium München sowie Vorträgen teilzunehmen.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Es gelten die örtlichen Infektionsschutzbestimmungen sowie das Hygienekonzept der Veranstaltung.