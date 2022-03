Nürnberg – Als eine Angestellte in der Poststelle einer Bank in Nürnberg am heutigen Donnerstag, 24.03.2022, gegen 08 Uhr ein DIN A5 großes Briefcouvert geöffnet hat, ist es zu einer Stichflamme gekommen. Die 63 Jahre alte Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamts haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Ermittlungen übernommen.

Weitere Erkenntnisse liegen noch nicht vor.