BERGEN, LKR. TRAUNSTEIN. Ein 56 Jahre alter Mann, der am Mittwoch, 23. März 2022, zu einer Bergwanderung im Gebiet des Hochfelln aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt war, konnte in der Nacht auf Donnerstag von den Suchmannschaften leider nur mehr tot gefunden werden. Nach Stand der Ermittlungen der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) der Polizei muss von einem tragischen Unfallgeschehen ausgegangen werden.

Am Abend des Mittwoch, 23. März 2022, wurde ein Mann (56) aus Übersee von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der 56-Jährige hatte sich an dem Tag auf eine Wandertour in das Hochfellngebiet begeben und war bis zum Abend nicht zurückgekehrt.

Nach der Mitteilung machten sich viele Rettungskräfte auf die Suche nach dem Vermissten. In dem steilen, bergigen Gelände gestaltete sich die Suchaktion in der Nacht sehr schwierig. An der Suche waren die Bergwacht Bergen, die Alpine Einsatzgruppe (AEG) der Polizei, ein Polizeihubschrauber und Beamte der Polizeiinspektion Traunstein beteiligt. Im Rahmen der Suche konnte der vermisste Bergsteiger gegen 03.15 Uhr leider nur mehr tot gefunden werden. Nach dem Stand der polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 56-Jährige abstürzte und seinen Verletzungen erlag.