In den Morgenstunden des Folgetages wurde eine weitere rauchende Brandstelle in der Gemeinde Velden entdeckt. Wie bereits in der Pressemeldung vom Montag, 21.03.22, berichtet, brannte es in einer Güterhalle, in der Hochzeiten veranstaltet werden. Der Brandentdecker zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Bei dem Brand kam es zu einem hohen Sachschaden. Die Holzzwischendecke musste entfernt werden. Der Schaden wird ersten Einschätzungen zu Folge auf circa 60.000 € geschätzt.