AMBERG. In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde ein Mann von mehreren Unbekannten angegangen. Die Polizei wendet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Am Samstag, den 19. März 2022, gegen 03.30 Uhr befand sich ein 19-jähriger Mann alleine auf dem Weg an der Vils zwischen der L´Osteria und dem Spielwarengeschäft Moedel in Amberg. Der junge Mann wurde unvermittelt von hinten auf den Kopf geschlagen und fiel dadurch zu Boden. Als er sich umdrehte, konnte er vier Personen erkennen. Diese bislang unbekannten Personen forderten den auf dem Boden liegenden Mann unter Drohung von Gewalt zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Als er ihnen eine Karte im Scheckkartenformat aushändigte, kam ein bislang unbekannter Zeuge hinzu und verscheuchte die Männer, so dass diese von dem Opfer abließen und flüchteten. Durch den Schlag auf den Kopf sowie den Sturz wurde der Mann leicht verletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Tel.: 09621/890-0 zu wenden. Die Polizei ist insbesondere auf der Suche nach dem Mann, der dem Opfer zu Hilfe kam und die Täter vertreiben konnte.