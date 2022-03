REGENSBURG. Polizeibeamte beobachteten am Montag, 21. März 2022, einen Rauschgifthandel. Ein 55-Jähriger befindet sich nun in Haft.

Gegen 14:15 Uhr bemerkten zivile Kräfte der Regensburger Polizei im Bereich der Hemauerstraße einen Rauschgifthandel zwischen zwei Männern. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden konnten Heroin und Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 40-Jährige von einem 55-jährigen Frührentner das Heroin erworben haben. Der Verkäufer hatte außerdem einen vierstelligen Bargeldbetrag bei sich. Dieser wurde zur Vermögensabschöpfung beschlagnahmt. Auf richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung des 55-Jährigen. Dort stellte die Polizei neben weiterem Heroin und Marihuana auch noch Haschisch sowie verschreibungspflichtige Medikamente, die ebenfalls dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, sicher. Außerdem war in der Wohnung eine Vielzahl an gefährlichen Gegenständen. So beschlagnahmte die Polizei beispielsweise ein griffbereit platziertes Beil, eine Machete, einen Teleskopschlagstock und eine Vielzahl haushaltsunüblichen Messer. Die Polizei führte den 55-Jährigen anschließend einem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelhandel in nicht geringen Mengen mit Waffen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der 40-Jährige muss sich ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.