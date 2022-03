415. Fahrradfahrer stürzt auf Grund Erkrankung; eine Person verstorben – Unterföhring

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Fahrrad die Münchner Straße in Richtung München. Auf Höhe der Einmündung zum Isarweg wurde er nach aktuellem Ermittlungsstand auf Grund einer Erkrankung bewusstlos und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 54-Jährige wurde an der Unfallstelle durch Ersthelfer reanimiert. Die Reanimationsmaßnahmen wurden durch einen hinzugerufenen Notarzt intensiviert. In einem Krankenhaus verstarb der 54-Jährige aber kurze Zeit später.

Während der medizinischen Versorgung musste die Münchner Straße in beide Richtungen für die Dauer von einer Stunde vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, von der auch zwei Buslinien der MVG betroffen waren. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

416. Pkw erfasst Fußgänger; eine Person verletzt – Trudering

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw die Bajuwarenstraße in Richtung Neuperlach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat zeitgleich etwa auf Höhe der Anton-Geisenhofer-Straße ein 20-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn.

In der Folge erfasste der 43-Jährige den 20-Jährigen frontal mit dem Pkw.

Der durch den Unfall schwer verletzte Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehr als tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

417. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; zwei Personen verletzt – Au

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 22:45 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad die Gebsattelstraße in Richtung Innenstadt.

Zur gleichen Zeit befand sich ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München ebenfalls mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Herrgottseck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 21-Jährige an der Einmündung zur Gebsattelstaße nach links abzubiegen.

Als der 21-Jährige hierzu auf die Gebsattelstraße auffuhr, kam es zum Zusammenstoß mit der 32-Jährigen. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich schwer. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 21-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Auf Grund dessen wurde ein Strafverfahren unter anderem auf Grund Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

418. Kellerbrand; eine Person verletzt – Solln

Am Dienstag, 22.03.2022, brach gegen 23.15 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in einem Kellerraum eines Wohnanwesens in der Herterichstraße ein Brand aus. In dem Kellerraum befanden sich mehrere Elektrogeräte und ein Holzofen. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auch auf den angrenzenden Flur aus.

Ein 52-jähriger Anwohner bemerkte den Brand und verständigte Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Folge löschen.

Der genannte Anwohner wurde durch den Brand verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache, übernommen.

419. Einbruch in Wohnung – Neuperlach

Am Dienstag, 22.03.2022, zwischen 09:00 Uhr und 00:15 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen mit einem unbekannten Werkzeug die Wohnungstür eines Appartements gewaltsam auf.

Im Anschluss entwendeten die Tatverantwortlichen aus den Räumlichkeiten mehrere Wertgegenstände, die sich in Schubladen und Schränken befanden. Unter Mitnahme der Beute flüchteten der oder die unbekannten Täter auf dem Betretungsweg in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Staudinger Straße, über den Ostpark zur Heinrich-Wieland-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

420. Junggesellenabschied löst größeren Polizeieinsatz aus – Neubiberg

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 14:00 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 mitgeteilt, dass in Neubiberg vier mit Sturmhauben maskierte Männer einen Mann in einen Pkw gezerrt hätten. Hierbei sei dem Mann auch ein Sack über den Kopf gezogen worden.

Nachdem auf Grund dieser Mitteilung von einer mutmaßlichen Entführung und somit von einer akuten Gefährdungslage ausgegangen werden musste, wurden unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen veranlasst. Hierbei kam neben zahlreichen Streifen der Münchner Polizei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Des Weiteren wurden auch Spezialkräfte alarmiert.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug im Bereich der A99 festgestellt werden. Um eine mögliche Gefährdung der mutmaßlich entführten Person auszuschließen, erfolgte eine Anhaltung des Pkw erst im Bereich des Flughafens München.

Während der anschließenden Kontrolle stellte sich die vermeintliche Entführung als Streich im Rahmen eines Junggesellenabschieds heraus. Die zwischen 34- und 39-jährigen Männer wollten in der Folge nach Mallorca weiterreisen, um den Junggesellen dort wieder zu „entlassen“.

Seitens der Polizei München wird in diesem Zusammenhang nun geprüft, inwiefern für den Polizeieinsatz Kosten zu erheben sind.

421. Einbruch in sozialer Einrichtung mittels DNA-Spur geklärt – Obersendling

Bereits im April 2020 kam es in einer sozialen Einrichtung zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter brach hierbei gewaltsam in die Räumlichkeit ein und entwendete die dortige Kasse. Der Beuteschaden belief sich auf über Hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die am Tatort sichergestellten Gegenstände, als auch der gesamte Eingangsbereich wurden spurentechnisch untersucht. Festgestelltes DNA-Material führte bei einem Datenbankabgleich mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes nun zu einem Treffer.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München, der einen Bezug zur sozialen Einrichtung einräumte. Gegen den 18-Jährigen werden Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schweren Fall geführt.

Das Kommissariat 52 führt die Ermittlungen fort.

422. Angriff auf Rettungskräfte – Bogenhausen

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 06:50 Uhr, befand sich die Besatzung eines Rettungsdienstes im Bereich des Effnerplatzes an der dortigen Straßenbahnhaltestelle im Einsatz. Dort wollten die Rettungskräfte einen am Boden liegenden offensichtlich hilflosen Mann medizinisch versorgen.

Der stark alkoholisierte 28-jährige Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland reagierte auf die Ansprache der Rettungskräfte äußerst aggressiv und schlug in Richtung des 34-jährigen Rettungssanitäters bzw. der 21-jährigen Notfallsanitäterin.

Durch den Angriff wurden beide verletzt und mussten in der Folge in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Auch den zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften widersetzte sich der 28-Jährige massiv. Zudem äußerte er gegenüber den Einsatzkräften Beleidigungen und bedrohte diese.

Schließlich wurde der 28-Jährige festgenommen und wird heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, der über die Haftfrage befinden wird.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

423. Terminhinweis: Veranstaltung „Wir tun was – für Demokratie und Menschlichkeit“ im Polizeipräsidium München

Menschenverachtende und herabwürdigende Worte haben Folgen. Hass trifft. Denn normalisieren sich rassistische Positionen gesellschaftlich, wird diesen (indirekt) Legitimation verliehen. Ein Resultat davon kann auch Gewalt sein.

Damit Rassismus, Hass und die Abwertung von Menschen in unserer Gesellschaft nicht Raum greifen, müssen alle Bürgerinnen und Bürger zusammenstehen und sich klar gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit positionieren. Nahezu überall in Deutschland und Europa finden deshalb in diesem Jahr wieder im Zeitraum vom 14.03.2022 bis 27.03.2022 mehrere tausend Veranstaltungen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt.

Die Münchner Polizei beteiligt sich gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern (Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, die Generalstaatsanwaltschaft München, Bundespolizeiinspektion München, Bund Deutscher Kriminalbeamter Bayern, Deutsche Polizeigewerkschaft, Gewerkschaft der Polizei, Münchner Blaulicht, Münchner Sicherheitsforum, BrückenBauen gUG, Bellevue di Monaco eG, YouthBridge München (Europäische Janusz Korczak Akademie e.V.) und Madhouse gGmbH) mit der Veranstaltung „Wir tun was – für Demokratie und Menschlichkeit“ am

Freitag, 25.03.2022 – 08:45 - 18:00 Uhr Polizeipräsidium München (Haupteingang)

aktiv an dem Programm der Landeshauptstadt München anlässlich der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“.

Mit der Veranstaltung soll vor allem eine Sensibilisierung und Bewusstwerdung über das Thema Rassismus erreicht sowie mögliche Handlungsoptionen erarbeitet werden. Dazu vermittelt die Münchner Polizei mit den genannten Kooperationspartnern in einem umfangreichen Programm sinnvolle Kompetenzen und thematisiert bewusste / unbewusste Ausgrenzungen sowie Zugangsbarrieren. Das Angebot soll allen Teilnehmenden auch Raum und Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch bieten.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen an den angebotenen Selbstsicherheits- und Zivilcouragetrainings gegen Hasskriminalität, Fitnessübungen mit geflüchteten Sportlern und historischen Führungen durchs Polizeipräsidium München sowie Vorträgen teilzunehmen.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Es gelten die örtlichen Infektionsschutzbestimmungen sowie das Hygienekonzept der Veranstaltung.

Details zur Veranstaltung