ANSBACH. (388) In der Nacht von Montag (21.03.2022) auf Dienstag (22.03.2022) versuchten Unbekannte in mehrere Wohnungen in Ansbach einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum versuchten Unbekannte in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bandelstraße einzubrechen. In allen Fällen versuchten die Einbrecher die Wohnungstüren gewaltsam zu öffnen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. In die Räumlichkeiten gelangten die Unbekannten jedoch nicht.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



