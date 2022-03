NIEDERBAYERN. Zum Saisonstart führt die Niederbayerische Polizei umfangreiche Kontrollen der Tuning- und Poserszene durch.

Wenn sich der Frühling langsam durchsetzt und die Saisonzulassungen wieder gültig sind, werden die getunten Fahrzeuge wieder aus den Garagen geholt. Die Szenetreffpunkte in der Region füllen sich nun wieder und es wird fleißig bewundert, verglichen und gefachsimpelt. Viele dieser Treffs laufen ohne Zwischenfälle oder grobe Verkehrsverstöße ab. Leider gibt es jedoch auch in der Tunerszene immer wieder Ausreißer, die die Grenzen der Straßenverkehrszulassungsordnung ausreizen oder überschreiten.

"Wenn ausschließlich zulässige Tuning- und Zubehörteile verwendet werden und die erforderlichen Anbauabnahmen und Eintragungen in den Fahrzeugpapieren gemacht wurden, gibt es unsererseits natürlich auch nichts zu beanstanden", so ein Sprecher der Polizei Niederbayern.

Die Polizei legt bei ihren Kontrollen besonderes Augenmerk auf Umbauten, die sich auf die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auswirken können:

Rad-/Reifen-Kombinationen

Bodenfreiheit und Zulässigkeit bei Sonderfahrwerken

Beleuchtung

Karosserie- bzw. Anbauteilen

Lautstärke und Zulässigkeit bei Abgasanlagen

Wenn durch die Veränderungen am Fahrzeug eine Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird, drohen nicht nur Bußgelder, sondern auch ein Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Anders als die meisten Anhänger der Tunerszene fallen Poser und Raser durch Driften, durchdrehende Reifen, besonders laute Auspuff- und Motorengeräusche oder verbotene Rennen auf. Dadurch gefährden sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Hinzu kommt eine nicht unerhebliche Lärmbelästigung betroffener Anwohner.

Treffpunkte in ganz Niederbayern

Die Tuning- und Poserszene in Niederbayern hat in den vergangenen Jahren ordentlich an Fahrt aufgenommen. Mittlerweile gibt es in fast jedem Inspektionsbereich kleine oder auch größere Szenetreffpunkte und Hotspots. Die Polizei Niederbayern hat diesen Trend erkannt und intensiviert seither die Kontrollen in diesem speziellen Bereich.

In diesem Zusammenhang führt die Polizei in Niederbayern zum Saisonauftakt mehrere groß angelegte überregionale Kontrollaktionen durch. Die Kontrollen starten am Donnerstag und laufen niederbayernweit über das ganze erste Aprilwochenende. Dabei wollen die Kontrollkräfte auch mit den Autoenthusiasten ins Gespräch kommen und über mögliche Gefahren und Risiken aufklären. "Die meisten wollen niemandem etwas Böses und halten sich auch an die gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen, aber es ist wichtig, dass wir bei allen Szene-Angehörigen ein Problembewusstsein erreichen. Dass in der Nacht um 02:00 Uhr mit über 100km/h durch die Ortschaft rasen eben nicht ungefährlich ist. Von den Belästigungen betroffener Anwohner ganz zu schweigen".

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, POK Maximilian Bohms, 09421/868-1021

Veröffentlicht am 24.03.2021, 10:45 Uhr