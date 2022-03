0584 - Einbrüche in Bäckerei und Gaststätte

Dillingen - In der Nacht vom 20.03.2022 auf den 21.03.2022 drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei in der Kapuzinerstraße und in eine Gaststätte in der Königsstraße ein. Aus der Bäckerei entwendeten die Unbekannten einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. In der Gaststätte gingen diese zwei Geldspielautomaten an. Konkrete Angaben zum Beuteschaden liegen hier noch nicht vor. In beiden Fällen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 450 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

0584 - Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Griesbeckerzell - Am 21.03.22, gegen 13:50 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Aichach in der Hofgartenstraße einen 54-jährigen BMW-Fahrer. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test erbrachte einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

0585 - Mann rastet aus

Bobingen - Ein 40-jähriger Mann rastete am 19.03.2022 offenbar aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses derart aus, dass er gegen 19:45 Uhr sogar Mitbewohner und Familienmitglieder körperlich attackierte. Auch beim Eintreffen der Polizeistreife beruhigte er sich nicht und wollte in deren Gegenwart wieder auf Unbeteiligte losgehen. Den Beamten gelang es jedoch, weitere Übergriffe zu verhindern und den Mann vorläufig zu überwältigen. Aufgrund der weiter andauernden, heftigen Gegenwehr waren schließlich vier Beamten erforderlich, um den Aggressor zu fesseln und in Gewahrsam zu nehmen. Zur Ausnüchterung und um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann in die Haftaufnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verbracht. Ein dort durchgeführter Altemalkoholtest erbrachte einen Wert von über drei Promille. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Den Aggressor erwarten Anzeigen wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.