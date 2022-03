FREISING In den frühen Morgenstunden des 22.03.2022 brachen bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Freisinger Innenstadt ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es zwei unbekannten Tätern gegen 03:45 Uhr, in die Geschäftsräume des Juweliers einzudringen und Schmuck im Wert von rund 50.000 Euro zu entwenden.

Womöglich wurde der Tatort bereits in der Nacht zuvor, also am Montag, den 21.03.2022, zwischen 04:00 und 05:00 Uhr ausgespäht.

Die Kriminalpolizei Erding bittet daher darum, verdächtige Wahrnehmungen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch in das Juweliergeschäft in der Unteren Hauptstraße stehen könnten, unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden. Auch ein möglicher Zeuge auf einem Fahrrad, der zur Tatzeit die Untere Hauptstraße befuhr, wird gebeten, Kontakt zur Kriminalpolizei aufzunehmen.