Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Illertissen, Weißenhorn und der Polizeistation Senden sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Sachbeschädigung an Kfz

ELCHINGEN. Am Montag im Zeitraum vom 18:50 Uhr bis 20:12 Uhr wurde ein schwarzer Skoda Ocatvia am Pendlerparkplatz am Iselweg in Elchingen abgestellt. Im Tatzeitraum trat ein bislang unbekannter Täter gegen den Kühlergrill des Fahrzeuges, dieser ging dabei zu Bruch. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden.

(PI Neu-Ulm)

-

Kaugummiautomat angegangen

NEU-ULM/LUDWIGSFELD. Im Zeitraum vom 17.03.2022 bis zum 21.03.2022 wurde ein Kaugummiautomat in der Reichenberger Straße in Ludwigsfeld beschädigt. Dabei wurde die Plastikscheibe von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen und die dahinter befindlichen Kaugummis entwendet. Der Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden; Tel.: 0731/8013-0.

(PI Neu-Ulm)

-

Auffahrunfall am Stauende

ILLERTISSEN / BAB 7. Am gestrigen Montag, 21.03.2022, war gegen 11.50 Uhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der BAB 7 in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Als es sich auf Höhe Illertissen staute, musste er stark abbremsen. Ein ihm unmittelbar nachfolgender 50-jähriger Seat-Lenker erkannte die Situation zu spät, versuchte noch dem Mercedes nach links auszuweichen, was ihm aber nicht mehr gelang. Der Seat fuhr dem Mercedes auf und beschädigte dabei noch die Mittelschutzplanke. Der Beifahrer des 32-jährigen Mannes wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Weißenhorn. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 13.500 Euro geschätzt. Nach Rücksprache mit dem Jour-Staatsanwalt musste der 50-jährige Pole einen Zustellungsbevollmächtigten benennen und durfte nach der Verkehrsunfallaufnahme seine Weiterreise fortsetzen. Die Richtungsfahrbahn Würzburg musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Hierbei unterstützten die Feuerwehr Altenstadt und die Autobahnmeisterei Vöhringen.

(APS Memmingen)

-

Sachbeschädigung | Hausfassade mit Eiern beworfen

ILLERTISSEN. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter mutwillig die Fassade eines Einfamilienhauses in der Josef-Rimmele-Straße. Die verputzte Hauswand wurde hierbei mit insgesamt sieben Eiern beworfen und damit verschmutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Tel. 07303/9651-0.

(PI Illertissen)

-

Beförderungserschleichung | Männer haben keinen Fahrschein

ILLERTISSEN. Am Montagvormittag ging bei der Polizei Illertissen die Mitteilung eines Zugbegleiters ein, dass im Regionalexpress von Memmingen nach Illertissen drei Männer sitzen würden, welche keinen gültigen Fahrschein gelöst haben. Die Drei sollten deshalb am Bahnhof in Illertissen durch Beamte kontrolliert und die Identität festgestellt werden. Bei Eintreffen der Polizeistreife stand der Zug bereits am Bahngleis. Als die Tatverdächtigen die Beamten erkannten, ergriffen sie die Flucht. Die Polizisten konnten bei der Verfolgung einen 28-Jährigen und einen 33-Jährigen stellen. Der Dritte floh unerkannt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Es erfolgte eine Identitätsfeststellung bei der Polizeidienststelle in Illertissen, da die Männer keine Ausweispapiere mitführten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen entlassen. Angaben zu ihrem Mittäter machten sie nicht. Der Sachverhalt wird für die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen an die Bundespolizei weitergeleitet.

(PI Illertissen)

-

Lkw beschädigt Pkw | Fahrer begutachtet den Schaden und fährt weiter

PFAFFENHOFEN. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer eines Lkw am Montag, 21.03.2022, gegen 08.00 Uhr, rückwärts aus einer Baustelle in der Hauptstraße in Pfaffenhofen auf die Straße rangierte. Dabei stieß der Lkw mit dem Heck gegen die Fahrertüre eines geparkten Pkw und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Fahrer des Lkw stieg daraufhin aus, schaute sich den Schaden an und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Gegen den 18-jährigen Mann, den die Polizei Weißenhorn als Fahrer ermittelte, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

(PI Weißenhorn)

-

Fahrrad gegen Pkw | Radfahrer verletzt

PFAFFENHOFEN. Am Montag, 21.03.2022, gegen 14.40 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Fahrradfahrer im Ortskern von Pfaffenhofen auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße in Richtung Weißenhorn. Als er auf die Straße wechselte, missachtete er offensichtlich den Vorrang des Pkws einer 41-jährigen Frau, die in gleicher Richtung auf der Fahrbahn unterwegs war. Er prallte gegen den Pkw und stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Dabei zog sich der Mann leichtere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

(PI Weißenhorn)

-

Scheibe eingeworfen | Zeugen gesucht

SENDEN. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitag, 18.03.2022, bis Montag, 21.03.2022, eine Fensterscheibe in der Holsteinstraße. Vermutlich mit einem Stein warf der Täter eine Scheibe an der nördlichen Fassade des Gebäudes der Lebenshilfe Donau Iller ein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Tel. 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen.

(PSt Senden)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).