Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Günzburg, Krumbach und Burgau sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Fahren trotz Fahrverbot

URSBERG. Am Montag kurz nach Mittag unterzogen Beamte der PI Krumbach einen Pkw in der Prämonstratenserstraße einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten sie fest, dass gegen die 51-jährige Fahrerin ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leitetengegen die Fahrerin ein Strafverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot ein.

(PI Krumbach)

Unfall beim Ausparken

KRUMBACH. Am frühen Montagnachmittag fuhr eine 78-jährige Pkw-Führerin auf einem Parkplatz am Höllgehau rückwärts aus ihrer Parklücke aus und stieß hierbei mit geringer Geschwindigkeit gegen einen ebenfalls dort geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Sachschaden von rund 2.300 Euro. Verletzt wurde niemand.

(PI Krumbach)

Diebstahl eines Anhängers

LEIPHEIM. In dem Zeitraum vom 15.03.2022 bis 19.03.2022 wurde ein in der Fritz-Wendel-Straße abgestellter Doppelachsen-Anhänger von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

(PI Günzburg)

Verkehrsunfall

LEIPHEIM. Am frühen gestrigen Abend musste ein 55-jähriger Pkw-Fahrer in der Albert-Einstein-Straße an der Einmündung zur Theodor-Heuss-Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm nachfolgender 28-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr aufgrund eines unzureichenden Sicherheitsabstandes auf das Fahrzeug des 55-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

(PI Günzburg)

Lkw umgekippt

GÜNZBURG. Ein 52-Jähriger fuhr in einer Baustelle in der Dillinger Straße mit einem Lkw rückwärts auf eine sogenannte Erdrampe, um die auf dem Kipper geladene Erde abzuladen. Hierbei geriet an der Rampe das Erdreich ins Rutschen und der Lkw kippte nach links auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

(PI Günzburg)

Unfallflucht

KÖTZ. Gestern gegen 11.50 Uhr wurde ein in der Ortsstraße auf dem Parkplatz eines Wohnanwesens abgestellter Pkw angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallhergang konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Aufgrund der Beobachtungen des Zeugen sind erfolgversprechende Ermittlungen der Ermittler der PI Günzburg zur Feststellung des Unfallverursachers möglich.

(PI Günzburg)

Beschädigter Kreuzstock

KAMMELTAL. Am vergangenen Samstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde ein Kreuzstock, der sich bei einer Forsthütte im Waldgebiet „Weinhalde“, nordwestlich von Wettenhausen befand, von einem bisher unbekannten Täter beschädigt. Der Kreuzstock ist gemauert. In diesem befand sich hinter einer Glasscheibe eine Marienfigur aus Ton. Die Figur und die Glasscheibe wurden zerschlagen. Zudem wurde das bepflanzte Umfeld verwüstet. Aufgrund der Örtlichkeit und des angegangenen Objekts wird ein Zusammenhang mit den Beschädigungen am Kalvarienberg vermutet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau.

(PI Burgau)

Unfallflucht

BURGAU. In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag wurde ein Gartenzaun an der Einmündung der Bürgermeister-Lauter-Straße in den Zollberg von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau.

(PI Burgau)

Angeblich gestohlener Geldbeutel wieder aufgetaucht

GÜNZBURG. Im Pressebericht der PI Günzburg vom 15.03.2022 war über den Diebstahl eines Geldbeutels in der Maria-Theresia-Mittelschule berichtet worden, der sich in dem Zeitraum vom 10.03. bis 11.03.2022 ereignet haben soll. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen teilte die Geschädigte zwischenzeitlich mit, dass sie ihren Geldbeutel mit dem vollständigen Inhalt wieder aufgefunden hat. Dieser war wohl unbemerkt hinter einen Schrank in der Wohnung der Geschädigten gefallen. Somit handelte es sich zu keiner Zeit um einen Diebstahl.

(PI Günzburg)

