Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Memmingen, Mindelheim und Bad Wörishofen sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Schlachtabfälle im Wald

MARKT WALD. Im Zeitraum vom 19.03.22 bis zum 21.03.22 wurden in einem Waldstück bei Markt Wald Schlachtabfälle entsorgt. Die eingesetzten Beamten fanden eine zerlegte Sau samt Kopf. Dabei lag auch ein bereits zum Teil verwesener Fuchs. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Tel. 08247 96800 entgegen.

(PI Bad Wörishofen)



Betriebsunfall

TÜRKHEIM. In einer ortsansässigen Firma kam es am Montagnachmittag zu einem Betriebsunfall. Ein 30-jähriger Gabelstaplerfahrer übersah beim Rückwärtsfahren einen 60-jährigen Mitarbeiter, welcher sich vermutlich in seinem toten Winkel aufhielt, und fuhr diesen mit dem Stapler an. Der Geschädigte erlitt hierdurch starke Schmerzen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

(PI Bad Wörishofen)



Versammlung

BAD WÖRISHOFEN. Am Montagabend fanden sich etwa 100 Personen im Bereich des Kurhauses zu einer angemeldeten Versammlung ein. Den Aufzug mit Start und Ziel beim Kurhaus begleitete die Bad Wörishofer Polizei. Er verlief friedlich und ohne Störungen. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

(PI Bad Wörishofen)

Nicht angemeldeter Aufzug

MARKT WALD. Am Montagabend fanden sich mehrere Menschen in der Nähe der Grundschule ein. 20 Personen zogen anschließend durch den Ort, bis sie am Rathaus ankamen und sich die Versammlung auflöste. Die Versammlung war nicht angemeldet worden, ein Versammlungsleiter gab sich nicht zu erkennen. Den Aufzug begleitete die Bad Wörishofer Polizei. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

(PI Bad Wörishofen)

Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

BAD GRÖNENBACH / LKR. UNTERALLGÄU. Am Montag, 21.03.2022, gegen 21:35 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen einen 41-jährigen Pkw-Lenker. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein anschließend auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann untersagten die Beamten die Weiterfahrt und er muss nun mit einem mindestens einmonatigen Fahrverbot sowie einer Geldbuße von über 500 Euro rechnen.

(PI Memmingen)

Pkw zerkratzt

MEMMINGEN. Am vergangenen Wochenende von Samstag auf Sonntag, 19.03.2022 auf den 20.03.2022, wurde ein in der Bodenseestraße auf Höhe Hausnummer 31 abgestellter grüner Skoda Superb beschädigt. Das Fahrzeug wies mehrere Schrammen und Kratzer auf der gesamten Fahrzeugoberfläche auf. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 3.500 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 08331/100-0.

(PI Memmingen)

Montagsdemos in Memmingen und Babenhausen

MEMMINGEN / BABENHAUSEN / LKR. UNTERALLGÄU. Wie auch bereits in den vergangenen Wochen fanden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Memmingen zwei Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Gegner statt. Gegen 18:00 Uhr fanden sich circa 150 Personen am Schrannenplatz in Memmingen ein. In Babenhausen zog die Versammlung ebenfalls circa 150 Personen an. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei und friedlich. Die Polizei musste kurzfristig Straßen und Kreuzungen sperren.

(PI Memmingen)

Firma verstößt gegen die Kabotagebestimmungen

ERKHEIM / BAB 96. Eine Streife des Gefahrguttrupps hielt am gestrigen Vormittag, 21.03.2022, auf der BAB 96 bei Erkheim einen rumänischen Sattelzug für eine routinemäßige Kontrolle an. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 42-jährige rumänische Lkw-Fahrer zwei innerdeutsche Beförderungen durchgeführt hatte, obwohl er nach den geltenden Kabotagebestimmungen lediglich eine hätte durchführen dürfen. Von dem Unternehmen behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages ein. Danach durfte der 42-jährige seine Fahrt fortsetzen. Die Anzeige nach dem Güterkraftverkehrsgesetz leiten die Polizeibeamten nun an das Bundesamt für Güterverkehr weiter. Zudem informieren sie den Zoll über den Vorfall, um zu überprüfen, ob die Mindestlohnbestimmungen bei den Beförderungen eingehalten wurden.

(APS Memmingen)

Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten

WIEDERGELTINGEN / BAB 96. Bei einer gestern Nachmittag, 21.03.2022, auf der BAB 96 auf dem Parkplatz Wertachtal-Süd durchgeführten Kontrolle eines österreichischen Sattelzuges stellten Beamte der Autobahnpolizei Memmingen fest, dass der 27-jährige in Rumänien wohnhafte Lenker mehrfach gegen die im Fahrpersonalgesetz geregelten Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Unter anderem brachte die Auswertung des digitalen Kontrollgeräts eine mehrfache Verkürzung der täglichen Ruhezeit um jeweils mehr als eine Stunde zutage. Sowohl Fahrer als auch das Unternehmen erhalten nun eine Anzeige, die die Beamten an das Bundesamt für Güterverkehr weiterleiten.

(APS Memmingen)

Sachbeschädigung an Pkw

MINDELHEIM. Am Montagmorgen stellte ein Autofahrer fest, dass sein Pkw Hyundai, der in einer Tiefgarage in der Ernst-Holzbaur-Straße geparkt war, im Bereich der Heckklappe zerkratzt wurde. Der Tatzeitraum liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mindelheim unter Tel.: 08261/7685-0 zu melden.

(PI Mindelheim)

Geldbeutel mehrfach überrollt

AMBERG. Einen schweren Verkehrsunfall erlitt ein herrenloser Geldbeutel auf der MN 2 bei Amberg. Ein ehrlicher Finder übergab die malträtierte Börse an die Polizei. Anhand des Inhaltes konnte der Verlierer ermittelt werden und das Portemonnaie zurückgegeben werden. Diverse Scheck- und Geldkarten überlebten das Unglück nur pulverisiert.

(PI Mindelheim)

Kleine Unaufmerksamkeit mit fatalen Folgen

KAMMLACH. Eine Autofahrerin wollte am Montagmorgen nur kurz das Garagentor schließen aus dem sie gerade ausgefahren war, als sie bemerkte dass ihr Pkw die Fahrt bereits ohne sie fortsetzte. Sie hatte beim Abstellen des Fahrzeugs vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Pkw rollte rückwärts aus der Hofeinfahrt über einen Feldweg die Böschung hinunter in einen Bach und musste dort von der Feuerwehr geborgen werden. Neben dem noch nicht genau bezifferten Eigenschaden am Pkw entstand kein Fremd- oder Umweltschaden. Die Frau wurde daher nur gebührenfrei verwarnt.

(PI Mindelheim)

