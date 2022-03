Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Lindau und Lindenberg sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Tätlicher Angriff auf Kinderspielplatz

BODOLZ. Ohne ersichtlichen Grund griff eine 32-jährige Frau auf dem Spielplatz in der Dr.-Emil-Hasel-Siedlung eine andere Frau an, schlug mit der Faust auf sie ein und verletzte sie leicht. Die Tatverdächtige war alkoholisiert und hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Polizeieinsätze verursacht, als sie betrunken randalierte. Gegen die Frau ermitteln die Beamten nun wegen Körperverletzung.

Einbruch in Gartenhaus

LINDAU. In der Nacht vom 20. auf den 21. März brach ein unbekannter Täter in ein Gartenhaus in den Schrebergärten in der Eichwaldstraße ein. Er hebelte zunächst mit einem Werkzeug die Fensterläden auf und drückte dann ein Fenster ein. So drang er in die Hütte ein und durchsuchte diese. Entwendet hat er ein aufgefundenes Fernglas. Der Schaden beläuft sich auf geschätzten 200 Euro.

Falsche Polizeibeamte

LINDAU. Am gestrigen Montag-Abend, 21.03.2022 kam es zwischen 19.30 und 22.00 Uhr im Bereich der Polizeiinspektion Lindau erneut zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten. Den Angerufenen wurde ein Einbruch oder Raubüberfall in der Nachbarschaft vorgetäuscht, um das Vermögen und Wertsachen von den Angerufenen zu erlangen. Alle Angerufenen erkannten jedoch den versuchten Betrug, sodass alle Telefongespräche noch vor einer konkreten Forderung beendet wurden.

Ladendiebstahl

LINDAU. Am Montag-Nachmittag, 21.03.2022 wurde eine 75-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft von einer Mitarbeiterin beobachtet, wie sie den Umkleidebereich mit weniger Kleidungsstücke verließ, als sie diesen zuvor betreten hatte. Die Frau versteckte zwei T-Shirts in ihrer Tasche und muss nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen.

Fahrradsturz

LINDAU. Am Montag-Mittag fuhr ein 72-Jähriger gegen 12.00 Uhr auf seinem E-Bike die Kemptener Straße stadtauswärts. Nachdem der Fahrradfahrer vermutlich den Randstein touchierte, stürzte er. Der Mann trug keinen Helm und erlitt bei seinem Sturz eine Kopfplatzwunde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall auf der B31

LINDAU. Am Montag-Morgen, 21.03.2022 ereignete sich auf der B31 ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer konnte aufgrund fehlenden Abstands nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Lkw auf. Am Lkw entstand lediglich ein Schaden am Heckscheinwerfer. Der Pkw wurde jedoch rund 30 Zentimeter eingedrückt und war nicht mehr fahrbereit, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Diebstahl aus Sportheim

HERGENSWEILER. Aus in einem Sportheim wurde ein Vereinsgeldbeutel entwendet. Der Diebstahl ereignete sich laut Angaben des Vereinsvorstandes von Sonntagmittag bis Montagabend. Auffällig ist, dass der Täter keinen Sachschaden beim Betreten des abgesperrten Sportheims verursachte und neben dem Bargeld keine weiteren Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, welche Angaben zum Diebstahl des Geldes machen können, werden gebeten sich mit der PI Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/9201-0 in Verbindung zu setzen.

