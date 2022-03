Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Buchloe, Kaufbeuren, Marktoberdorf, Füssen sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Versammlung

MARKTOBERDORF. Am Montagabend trafen sich erneut 200 Teilnehmer auf dem Marktplatz in Marktoberdorf zu einer angemeldeten Versammlung. Der anschließende Demonstrationszug über mehrere Straßen führte wieder zurück auf den Marktplatz. Während des gesamten sehr friedlichen Verlaufs kam es lediglich beim Überqueren der Straßen zu kleineren, kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei begleitete die Versammlung.

(PI Marktoberdorf)

-

Betrugsversuch | Ausländischer Polizeibeamter

OBERTHINGAU. Am Montagnachmittag bekam ein 36-jähriger Mann einen Anruf, bei dem sich der Anrufer in englischer Sprache mit „Federal Police Department“ meldete und persönliche Daten abfragte. Schließlich wurde dem Angerufenen erklärt, dass mit seinen Daten ein Auto angemietet worden sei, in welchem nun Drogen aufgefunden wurden. Der Mann sollte dann noch seine Bankverbindung und den Kontostand nennen. Das kam dem Angerufenen dann doch komisch vor und er beendete das Gespräch. Ein Schaden entstand bislang nicht.

(PI Marktoberdorf)

-

Fahrradschloss aufgebrochen

BUCHLOE. Am Montag stellte ein Mann sein Fahrrad am Stellplatz des Buchloer Bahnhofs an der Karwendelstraße ab. Als er zu seinem Vehikel zurückkam, war dieses mit einem fremden Schloss gesichert. Das von ihm angebrachte Schloss wurde aufgebrochen. Der Geschädigte verständigte die Buchloer Polizei. Da er nachweisen konnte, dass es sich tatsächlich um sein Fahrrad handelte, durfte er das „neue“ Schloss gewaltsam öffnen und sein Fahrrad mitnehmen.

(PI Buchloe)

-

Haustüre mutwillig beschädigt

BUCHLOE. Ein 16-jähriger Jugendlicher rastete Montagabend aus. Er schlug mutwillig die Scheibe einer Haustüre in der Blumenstraße ein. Bei Eintreffen der verständigten Polizeibeamten hatte sich der Jugendliche bereits wieder beruhigt. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Gegen den mutmaßlichen Täter leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

(PI Buchloe)

-

„Auffahrunfall“ in Waschanlage

BUCHLOE. Montagmittag kam es in einer automatischen Waschanlage an der Justus-von-Liebig-Straße zu einem kuriosen Vorfall. Ein 80-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw am Ende der Waschstraße ausfahren, als der nachfolgende Pkw einer 64-jährigen Frau aufgeschoben wurde. Dadurch verkeilten sich beide Fahrzeuge. Noch ist unklar, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen ursächlich war. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

(PI Buchloe)

-

Erneut Baustellenleuchten entwendet

KALTENTAL/FRANKENHOFEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einer Baustelle im Bereich Hauptstraße/Lindenweg drei Leuchten gestohlen. Mitte Februar wurde bereits ein gleichgelagerter Diebstahl zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Buchloe, Tel. 08241/9690-0.

(PI Buchloe)

-

Tresor gefunden | Eigentümer unbekannt

KAUFBEUREN. Am Montag gegen 12:15 Uhr wurde im Bereich des Parkhauses am Kunsthaus ein beschädigter Möbeltresor aufgefunden, welcher bereits gewaltsam geöffnet war. Die Besitzverhältnisse sind bislang unbekannt. Ob Zusammenhang mit einer Straftat besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der PI Kaufbeuren.

(PI Kaufbeuren)

-

Alkohol am Steuer

KAUFBEUREN. Am Montagnachmittag unterzogen Beamte der PI Kaufbeuren einen 82-jährigen Pkw-Fahrer in der Buronstraße einer Verkehrskontrolle. Bei Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Beamten untersagten seine Weiterfahrt. Es erwarten den Fahrer nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

(PI Kaufbeuren)

-

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

KAUFBEUREN. Am Montagnachmittag kam eine 39-Jährige beim Abbiegen in den „Unteren Hofanger“ von der Straße ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt. Ein anschließender Atemalkoholtest der unfallaufnehmenden Streife der PI Kaufbeuren bei der Fahrerin ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Die 39-Jährige erwarten nun eine Strafanzeige sowie der Entzug der Fahrerlaubnis.

(PI Kaufbeuren)

-

Betrunken auf dem Pedelec unterwegs

PFRONTEN. Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der PI Füssen einen 24-jährigen Pedelec Fahrer in Pfronten-Ried, weil er ohne Beleuchtung und mit einer Bierdose in der Hand auf dem Pedelec unterwegs war. Ein Alkoholtest bei dem Radfahrer ergab, dass er weit über die erlaubten 1,6 Promille Alkohol intus hatte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr leiteten sie weitere Ermittlungen ein.

(PI Füssen)

-

Weidezaun beschädigt

RIEDEN AM FORGGENSEE. Über den Winter hat ein bislang unbekannter Täter einen Weidezaun in Rieden am Forggensee beschädigt. Der Täter hat mehrere Holzpfosten des Zaunes abgebrochen und den Stahldraht des Weidezauns mittels einer Zange an mehreren Stellen durchtrennt. Glücklicherweise waren keine Rinder auf der Weide. Der Sachschaden wird auf 25 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Füssen unter der Tel.-Nr. 08362/9123-0 entgegen.

(PI Füssen)

-

Demo von Corona-Maßnahmen

FÜSSEN. Am Montagabend demonstrierten in Füssen etwa 60 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen. Die Versammlung verlief wie die Wochen zuvor ruhig und friedlich ab.

(PI Füssen)

-

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

HOPFERAU / BAB 7. Am Montagmittag wurde eine 32-jährige Schweizerin mit ihrem Pkw auf der A 7 Höhe Reinhartshofer Tunnel durch die Bundespolizei Kempten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiwache Pfronten veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus Füssen. Die Frau musste zusätzlich eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Mit dem Pkw durfte sie erst einmal nicht weiterfahren. Sie wurde bei der Polizei in Füssen abgeholt.

(PW Pfronten)

-

Brand auf Hotelbalkon

PFRONTEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fing ein Blumenkasten am Balkon eines Hotels Feuer. Der brennende Blumenkasten schmolz und setzte den Blumenkasten ein Stockwerk tiefer ebenfalls in Brand. Die Feuerwehren aus Pfronten konnten ein Übergreifen auf das Gebäude durch ihr schnelles Eingreifen verhindern. Es entstand nur ein geringer Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt waren acht Feuerwehren aus Pfronten und Umgebung mit 80 Einsatzkräften sowie mehrere Rettungsfahrzeuge und Notärzten im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

(PI Füssen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).