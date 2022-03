KONRADSREUTH, LKR. HOF. Während die Bewohner im Urlaub waren, drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Konradsreuth ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Mithilfe.

Im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag, 11 Uhr, und Montagabend, 19 Uhr, gelangten die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus in der Goethestraße. Dort durchsuchten sie das Haus nach Schmuck und Bargeld. Nachdem die Einbrecher Wertgegenstände im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags erbeuteten hatten, entkamen sie unerkannt. Sie hinterließen dabei einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Goethestraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kripo in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.