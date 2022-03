ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter offenbar versucht, in die Räume einer Zahnarztpraxis und einer Steuerberatungsgesellschaft einzubrechen. Die Zugangstüren hielten jedoch stand und der Täter gelangte nicht ins Innere. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kripo Aschaffenburg nun auch auf Zeugenhinweise.



Auf bislang noch unbekannte Weise gelangte der Täter im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr, und Montagmorgen, 08.00 Uhr, in das Gebäude in der Weißenburger Straße, in dem sich die Zahnarztpraxis und die Steuerberatungsgesellschaft befinden. An beiden Zugangstüren wurden Werkzeugspuren entdeckt, die auf einen Einbruchsversuch schließen lassen. Der Einbrecher scheiterte jedoch bei seinen Versuchen, die Türen gewaltsam zu öffnen.



Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit den Einbruchsversuchen in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.