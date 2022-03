NIEDERBAYERN. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Hauptunfallursache bei schweren Verkehrsunfällen. Die Polizei Niederbayern beteiligt sich ab Donnerstag, 24.03.2022, 06:00 Uhr am bayernweiten 24-Stunden-Blitzmarathon und führt Geschwindigkeitsüberwachungen an mehreren Örtlichkeiten durch.

Auch in diesem Jahr findet europaweit wieder der „Speedmarathon“ statt, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „ROADPOL“ koordiniert wird. Die Bayerische Polizei beteiligt sich dabei ab 24.03.2022, 06:00 Uhr, in Form des 24-Stunden-Blitzmarathons und macht damit auch auf das Bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil, sicher ans Ziel“ aufmerksam.

Verkehrsunfallentwicklung des Regierungsbezirkes Niederbayern

Die Polizei Niederbayern registrierte im Jahr 2021 circa 39.000 Verkehrsunfällen mit knapp 5.600 verletzten Personen. Die Anzahl der getöteten Personen in Folge von Verkehrsunfällen sank auf 49.

Nach wie vor ist überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit getöteten und verletzten Personen. So wurden im vergangenen Jahr 16 Personen in Folge zu schnellen Fahrens getötet. Beinahe jeder dritte Verkehrstote auf Niederbayerns Straßen ist somit auf einen Geschwindigkeitsverstoß zurückzuführen.

Die Zahl der Verletzten in Folge einer Geschwindigkeitsüberschreitung stieg um 18% auf 899 Personen an.

Jeder Verkehrstote ist einer zu viel!

Durch Beachtung der zulässigen Geschwindigkeit können viele tragische Verkehrsunfälle und damit auch schmerzliche Folgen für die jeweiligen Betroffenen, sowie die Freunde und Familien der Verunfallten vermieden werden.

Jeder Einzelne trägt Verantwortung und kann durch die Einhaltung der Geschwindigkeitsregeln einen wertvollen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf den niederbayerischen Straßen leisten.



Weitere Informationen zum Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern Mobil, sicher ans Ziel“ des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration finden Sie auf folgender Homepage: