Regensburg. Am Montag, 21.03.2022, lud Polizeipräsident Norbert Zink die Oberpfälzer Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Polizei (HföD), nach bestandenem Studium nach Regensburg ein. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium Oberpfalz händigte Zink an 18 neue Führungskräfte die Prüfungszeugnisse sowie die Ernennungsurkunden aus und gratulierte zum erfolgreichen Laufbahnaufstieg. Zudem erhielten sie ihre Diplomurkunden aus den Händen des Präsidenten.

Im Beisein von Vertretern des Polizeipräsidiums gratulierte Polizeipräsident Zink den Absolventinnen und Absolventen zum bestandenen Lehrgang und damit zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene. In seiner Ansprache hob Zink die besonderen Leistungen hervor, welche die angehenden Führungskräfte im Laufe des zweijährigen (Aufstiegsbeamte 2. QE), bzw. dreijährigen (Direkteinsteiger 3. QE) Studiums erbracht haben. Er ging aber auch auf die künftigen Anforderungen und die neuen Herausforderungen ein. Neben Führungsaufgaben gilt es für die 18 Absolventinnen und Absolventen, das umfangreiche theoretische Wissen in die tägliche Arbeit bei den Schutz- und Kriminalpolizeidienststellen, bzw. den Sachgebieten einzubringen.

Für die Zukunft wünschte der Polizeipräsident den erfolgreichen Studierenden alles Gute und eine glückliche Hand bei der Bewältigung der kommenden Aufgaben. „Ich wünsche Ihnen einen guten Start in Ihrem neuen Tätigkeitsbereich, viel Freude bei den anstehenden Aufgaben und stets das nötige Quäntchen Glück.“, so Zink.

Den Glückwünschen schlossen sich alle Anwesenden sowie der stellvertretende Vorsitzende des Personalrates, Dietmar Winterberg, an.