0577 – Mehr als 9.000 Euro an Betrüger verloren

Deubach - Opfer eines Betrügers wurde ein Mann aus Deubach. Dieser wurde von einem Unbekannten angerufen, der ihm vorgab, er hätte einen größeren Gewinn aus dem Handel mit der Kryptowährung Bitcoin zu erwarten. Konkret hätte er 4,3 Bitcoins, was derzeit einem Gegenwert von ca. 160.000 Euro entspricht. Da der Geschädigte tatsächlich bereits vor einigen Jahren einmal mit Bitcoins gehandelt hatte schöpfte er keinen Verdacht. Dem Täter wurde deswegen durch den Geschädigten in diesem Zusammenhang sogar der Fernzugriff auf seinen Computer gestattet. Im weiteren Verlauf schaffte es der Täter vom Konto des Geschädigten zwei Überweisungen durchzuführen, welche zu einem Gesamtschaden von über 9000 Euro führten.

0578 - Baumfällung durch Verkehrsunfall

Aindling - Am 19.03.22, gegen 13:20 Uhr, wollte ein 73-jähriger BMW-Fahrer von der Kirchstraße nach rechts in die Peter-Sengl-Straße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden VW Golf und rammte das rechte Fahrzeugheck des vorfahrtsberechtigten PKW. Durch den Anstoß schleuderte der VW gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum und entwurzelte diesen. Während der Unfallverursacher die Kollision unverletzt überstand, erlitt die 58-jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der unfallbeschädigte VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter des Bauhofes übernahmen die fachgerechte Entsorgung des entwurzelten Baumes. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen höheren vierstelligen Betrag.

0579 – Teurer Kraftstoff

Nördlingen - Am Sonntag gegen 11.00 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann in der Nürnberger Straße knapp über 35 Liter Super. Anschließend fuhr er weiter, ohne den Betrag in Höhe von ca. 80 Euro zu bezahlen.

In der Zeit zwischen Samstag, 12.03.22 und Sonntag, 20.03.22 wurde ebenfalls in Nördlingen der Tankdeckel bei einem in der Industriestraße abgestellten LKW aufgebrochen. Aus dem Tank wurden dann anschließend ca. 100 l Diesel abgezapft. Der Wert des entwendeten Kraftstoffs beträgt ca. 200 Euro.