400. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 16:20 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen Mann informiert, welcher im Bereich des Marienplatzes lautstark schreien würde und sich gegenüber Passanten verbal aggressiv verhalte.

Hierbei hätte der bis dahin unbekannte Mann unter anderem auch Äußerungen mit Bezug zur NS-Zeit getätigt und entsprechende Gesten gezeigt.

Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger (Deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz) im Bereich des Marienplatzes festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Er wurde aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 geführt.

401. Unfallflucht – Ludwigvorstadt

Am Sonntag, 20.03.2022, gegen 13:50 Uhr, rannte ein 9-jähriges Kind mit Wohnsitz in München auf die Fahrbahn der Haydnstraße in Ludwigvorstadt. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei hielt sich das Kind in dem Bereich zum Spielen mit anderen Kindern auf. Zur gleichen Zeit befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem Kleintransporter die Straße stadtauswärts und überrollte in dieser Situation mit dem rechten Vorderreifen den rechten Fuß des Jungen.

Das Kind wurde durch das Überrollen leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer stieg lediglich kurz aus, entfernte sich aber dann vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Junge wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht um die Verletzungen zu behandeln.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum flüchtigen Pkw-Kleintransporter (ggf. Aufschrift und/oder Kennzeichen), werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

402. Verkehrsunfall; zwei Motorradfahrer verletzt – Oberhaching

Am Sonntag, 20.03.2022, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann mit einem Triumph Motorrad die Dietramszeller Straße von Deisenhofen kommend.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-jähriger Mann mit einem Yamaha Motorrad die Straße in gleicher Fahrtrichtung unmittelbar vor dem 65-Jährigen.

Der Yamaha-Fahrer musste kurz nach dem Ortsschildeingang Deisenhofen verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern.

Der 65-Jährige Triumph-Fahrer leitete eine Bremsung ein, bei der das Hinterrad blockierte. In der Folge kam er zum Sturz. Sein Kraftrad rutschte in das Heck des vor ihm befindlichen Motorrades. Nun stürzte auch der 39-Jährige mit dem Kraftrad zu Boden. Beide Motorradfahrer wurden dabei verletzt.

Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Motorrädern entstand leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für knappe zwei Stunden komplett gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

403. Brand in einer Wohnung – Laim

Am Sonntag, 20.03.2022, gegen 04:50 Uhr, wachte ein 43-jähriger Mann in seiner Wohnung von einem pfeifenden Rauchmelder auf.

Die Couch in der Küche seiner Wohnung stand bereits in Flammen. Er begab sich ins Freie und verständigte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen die Küche bereits in Vollbrand stand.

Das gesamte Wohnanwesen wurde durch die Feuerwehr evakuiert und der Brand gelöscht. Die Wohnung brannte völlig aus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Durch den Rauch wurden vier Hausbewohner leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

404. Brand mehrerer Container – Milbertshofen

Am Freitag, 18.03.2022, gegen 17:20 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Passant in der Milbertshofener Straße eine Rauchentwicklung im Bereich von Mülltonnen bei einem Mehrfamilienhaus.

Er verständigte unverzüglich die Polizei und Feuerwehr. Der Brand konnte gelöscht werden. Ein Papiercontainer brannte komplett aus, fünf weitere Mülltonnen wurden stark beschädigt.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ermittlungen zur konkreten Brandursache hat das Kommissariat 13 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Milbertshofener Straße/Abtstraße/ Griegstraße/Bad-Soden-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

405. Callcenterbetrug; Festnahme eines Falschen Polizeibeamten – Solln

Am Freitag, 18.03.2022, gegen Mitternacht, erhielt eine fast 80-jährige Anwohnerin aus der Jawlenskystraße einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab und ihr mitteilte, dass Einbrecher festgenommen wurden, bei denen ein Zettel mit ihrer Adresse aufgefunden wurde.

Der vermeintliche Polizeibeamte hielt die Rentnerin über einen längeren Zeitraum am Telefon. Der Frau gelang es zwischenzeitlich, die Polizei über den Vorfall zu informieren, ohne das Gespräch zu unterbrechen und sie ging weiterhin auf das Gespräch mit den Anrufer ein und gab an, mehrere zehntausend Euro Bargeld im Haus zu haben.

Die Frau wurde angewiesen, dieses Bargeld in ein Kuvert zu stecken, da es in Kürze von einem Polizeibeamten abgeholt werden würde. Als dieser eintraf, konnte er von der alarmierten Polizei im Treppenhaus des Wohnanwesens festgenommen werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 31-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat der AG Phänomene übernommen.

406. Einbruch in einer Wohnung – Altstadt

Am Samstag, 19.03.2022, begaben sich unbekannte Täter zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum in ein Obergeschoss eines Hauses in der Herzog-Wilhelm-Straße.

Dort öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstüre und durchsuchten das dortige Appartement. Der Bewohner der Wohnung befand sich nicht vor Ort.

Nach Beendigung der Tathandlung entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung ohne Beute.

Weitere Ermittlungen hat das Fachkommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Herzog-Wilhelm-Straße/Neuhauser Straße/Sonnenstraße/Herzogspitalstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

407. Einbruch in ein Geschäft – Aschheim

Am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 20:00 Uhr, bis Freitag, 18.03.2022, 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in einen Bürotrakt eines Hauses in der Saturnstraße in Aschheim ein.

Dort wurden Tresore aufgebrochen, aus denen mehrere tausend Euro Bargeld entwendet wurden. Danach entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Höhe der Beute beläuft sich auf nach den ersten Ermittlungen auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Saturnstraße/Marsstraße/Sternstraße/ Industriestraße in Aschheim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.