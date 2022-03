ERLANGEN. (381) In der Nacht von Donnerstag (17.03.2022) auf Freitag (18.03.2022) brachen Unbekannte in eine Grundschule in Erlangen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Einbrecher verschafften sich im genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Grundschule in der Pestalozzistraße in Erlangen. Im Gebäude brachen die Unbekannten unter anderem einen Schrank auf und entwendeten Elektronikgeräte im Wert von mehreren Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold