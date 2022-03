0565 – Autos angefahren: Zeugen gesucht



Hochzoll – Im Zeitraum vom 16. – 18.03.2022 (Mi./Fr.) wurde ein in der Innsbrucker Straße (Höhe Hausnummer 6) in einer Parkbucht abgestellter schwarzer VW Polo an der linken Fahrzeugseite angefahren. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Lechhausen – Am gestrigen Samstag (19.03.2022) zwischen 02.00 und 12.00 Uhr wurde ein auf einem privaten Stellplatz in der Curtiusstraße (Höhe Hausnummer 21) geparkter schwarzer Mercedes im Heckbereich angefahren. Der Schaden hier wurde mit rund 5.500 Euro angegeben.





In beiden Fällen entfernten sich die unbekannten Unfallverursacher ohne sich um die gesetzlich vorgeschriebene Schadensregulierung zu kümmern. Die PI Augsburg Ost bittet daher um Zeugenhinweise unter 0821/323 2310.



0566 – Trunkenheitsdelikte im Straßenverkehr



Firnhaberau – Gestern (19.03.2022) gegen 21.00 Uhr, war ein 51-jähriger Mazda-Fahrer in der Dr.-Schmelzing-Straße unterwegs, als er plötzlich an der Einmündung zur Erfurter Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei gegen einen geparkten Pkw prallte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Ein Anwohner konnte den Unfall beobachten und den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Der Grund: der 51-Jährige war mit rund 2,3 Promille alkoholisiert.





Göggingen – Heute Nacht (20.02.2022) gegen 03.00 Uhr, wurde in der Imhofstraße eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin kontrolliert. Auch bei ihr wurde ein vorangegangener Alkoholkonsum festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.





Oberhausen – Am gestrigen Samstag (19.02.2022) gegen 19.20 Uhr wurde ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Donauwörther Straße kontrolliert. Auch er war mit knapp 1,2 Promille unterwegs.



Alle drei mussten anschließend mit zur Blutentnahme, die Führerscheine wurden sichergestellt, entsprechende Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr folgen.



0567 – Vandalismus an Fahrzeugen



Haunstetten – Sinnlose Zerstörungswut in der Leharstraße: Hier wurden die Polizeibeamten von einem Anwohner am gestrigen Samstag (19.03.2022) hinzugerufen, nachdem sein dort geparktes Auto verkratzt worden war. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass mindestens noch fünf weitere dort geparkte Fahrzeuge ebenfalls an der rechten Seite mit einem vermutlich Schlüssel oder ähnlichem Gegenstand verkratzt worden waren. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 16.00 und 18.00 Uhr liegen. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, er dürfte sich aber ersten Einschätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen.



Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710 entgegen, wo sich auch noch mögliche weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer melden sollen.



0568 – Eingeworfene Scheiben



Hochzoll – Am gestrigen Samstag (19.03.2022) im Zeitraum zwischen 17.45 und 20.15 Uhr, wurde eine Haustüre an einem Anwesen in der Zugspitzstraße (im Bereich der 59er Hausnummern) mutmaßlich durch einen Steinwurf beschädigt. Das Glaselement in der Türe wies ein entsprechendes Loch auf, woraufhin das Glas gesprungen ist. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Hinweise hierzu nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310 entgegen.

Oberhausen – Im Zeitraum vom 17.03.2022 (Do.) 22.00 Uhr bis 18.03.2022 (Fr.) 08.00 Uhr, wurde die Glastüre einer Döner-Imbissstube in der Ulmer Straße 40 offenbar mutwillig eingeschlagen. Ein möglicher Einbruchsversuch konnte ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.