DORFEN, LKR. ERDING; Heute Nacht brach ein bislang Unbekannter in eine Bankfiliale in Dorfen ein. Offensichtlich machte er keine Beute, es entstand allerdings hoher Sachschaden. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages betrat ein bislang Unbekannter gegen 03:00 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale am Rathausplatz in Dorfen.Zunächst versuchte der Mann vergeblich durch Schläge mit einem schweren Gegenstand, den dortigen Geldausgabeautomaten aufzubrechen.Im Anschluss wurde eine Glaswand beschädigt und dem Einbrecher gelang es, in Büroräume der Bank einzudringen und diese zu durchsuchen.

Danach floh der Mann - nach ersten Erkenntnissen ohne Beute - in unbekannte Richtung.

Am Geldautomaten und im Innern des Gebäudes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet verdächtige Wahrnehmungen unter 08122/9680 zu melden.