NAILA, LKR. HOF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, machte sich ein Einbrecher vergeblich an einer Kellertür in Naila zu schaffen. Unverrichteter Dinge zog er von dannen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr hörte der 39-jährige Eigentümer ein verdächtiges Kratzen an seiner Kellertür. Beim Blick aus dem Fenster, sah er eine Person unerkannt von seinem Grundstück verschwinden. Frische Kratzspuren an der Kellertür deuten darauf hin, dass der Unbekannte versucht hatte, sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen.

Es entstand ein geringer Sachschaden.

Zeugen, die Samstagnacht, gegen 21.30 Uhr, im Bereich „Am Hang“ in Naila verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.