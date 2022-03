PRACKENBACH, LKR. REGEN

Am 18.03.2022 gegen 08:15 Uhr verselbstständigte sich ein abgestellter Schulbus im Bereich der Gemeinde Prackenbach. Der Schulbus war auf leicht abfälligem Gelände abgestellt und rollte ca. 50 Meter, bis er gegen die Wand eines Einfamilienhauses prallte.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Bus erlitt starken Frontschaden in Höhe von ca. 40000,00 Euro, am Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,00 Euro.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Viechtach, Tel. 09942 / 9404-0

Veröffentlicht am 20.03.2022 um 07.30 Uhr