KAMMELTAL OT WETTENHAUSEN. Im Tatzeitraum vom 18.03.2022, 20:00 Uhr, bis zum 19.03.2022, 08:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter, der Gebetsweg „Kalvarienberg“ in Wettenhausen massiv verwüstet. An nahezu allen Stationen des Weges wurden die christlichen Heiligenfiguren umgeworfen und damit zumindest teilweise zerstört. Bleiverglaste Mosaikscheiben wurden dabei ebenfalls mit massiver Gewalt aufgebrochen und stark beschädigt. Von Seiten der Pfarrgemeinschaft Kammeltal wurde der Schaden vorläufig auf mindestens 150.000,- Euro beziffert. Zur aufwändigen Spurensuche und -sicherung wurde der Kriminaldauerdienst Memmingen hinzugerufen. Aufgrund der Größe des Tatortbereichs dauerte die Spurensicherung mehrere Stunden. Der Kreuzweg wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach angegangen. Dabei entstanden jedes Mal enorme finanzielle Schäden. Zeugen, die Hinweise auf diese sinnlose Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Tel.: 08222/9690-0, in Verbindung zu setzen. (PI Burgau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).