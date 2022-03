394. Polizeiliche Einsatzbilanz zum Versammlungsgeschehen - Maxvorstadt

Am Samstag, 19.03.2022, fanden ab den frühen Nachmittagsstunden mehrere Versammlungen mit inhaltlichem Bezug zu Schwangerschaftsabbrüchen bzw. Selbstbestimmung über den eigenen Körper statt.

Eine sich fortbewegende Versammlung bewegte sich mit zeitgleich bis zu 2.000 Teilnehmern vom Königsplatz ausgehend durch die Maxvorstadt zurück zur Ausgangsörtlichkeit. Die Versammlung begann um 13:00 Uhr und wurde gegen 15:30 Uhr beendet.

Im Bereich der Versammlungsstrecke fanden zeitgleich zwei stationäre Versammlungen mit konträrem Inhalt statt. Die Versammlung in der Katharina-von-Bora-Straße verzeichnete in der Spitze bis zu 150 Teilnehmer. An der Versammlung in der Gabelsbergerstraße nahmen bis zu 40 Personen teil.

Gegen 14:15 Uhr rannten im Bereich der Gabelsbergerstraße plötzlich etwa 40 Personen aus einem Gebäude und auf die sich dort fortbewegende Versammlung zu. Einige dieser Personen mussten durch Einsatzkräfte, teilweise auch unter Anwendung von unmittelbarem Zwang, an einer weitergehenden Störung der Versammlung gehindert werden. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz werden in diesem Zusammenhang geprüft.

Im diesem Zusammenhang wurde, nach derzeitigem Ermittlungsstand, ein Medienvertreter behindert und durch einen 52-jährigen Versammlungsteilnehmer leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde vorübergehend festgenommen und auf Grund eines Körperverletzungsdelikts angezeigt.

Zu weiteren Störungen der Versammlungen kam es nicht. Insgesamt waren rund 400 Polizeibeamtinnen und -beamte eingesetzt.