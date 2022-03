FRENSDORF, LKR. BAMBERG. Am Donnerstagabend geriet ein Kleinkraftrad in Vollbrand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 20 Uhr ertönte am Gassacker in Frensdorf ein lauter Knall. Beim Blick aus dem Fenster stellte der 32-jährige Eigentümer fest, dass sein Roller in Flammen stand. Der verständigten Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Jedoch brannte das motorisierte Zweirad komplett aus. Auch das daneben stehende geparkte Auto und die angrenzende Gebäudefassade wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen am Donnerstagabend im Gassacker geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.