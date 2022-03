VATERSTETTEN,LKRS.EBERSBERG.

Unbekannte haben in der Nacht auf den gestrigen Donnerstag Feuer an einer Bahnanlage bei Baldham gelegt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro.

Gegen 03:45 Uhr wurde den Rettungskräften ein Brand an einer Schaltanlage gemeldet, woraufhin der Schienenverkehr unterbrochen wurde. Etwa 20 Meter vom ersten Einsatzort entfernt wurde ein weiterer Brand am Schaltkasten eines Mobilfunkmastens festgestellt.

Erste Untersuchungen der Kriminalpolizei erbrachten klare Hinweise darauf, dass beide Brände absichtlich gelegt wurden.

Die Ermittler bitten etwaige Zeugen um Hinweise:

Wer in der Nacht auf den 17.03.2022 in der Nähe der Soccergolfanlage in Baldham verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.