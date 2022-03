ROSENHEIM. Über 72 neue Kolleginnen und Kollegen, die zum 1. März 2022 in den Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd versetzt wurden, freuen sich Polizeipräsident Manfred Hauser, der Leiter des Sachgebiets für Ordnungs- und Schutzaufgaben, sowie Verkehr, Leitender Polizeidirektor Thomas Kirchleitner, der Leiter der Abteilung Polizeiverwaltung, Leitender Regierungsdirektor Dr. Sebastian Rotter und die Personalratsvorsitzende Birgit Manghofer.

Die neuen Polizistinnen und Polizisten absolvierten erfolgreich ihre Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei oder wurden auf eigenen Wunsch von einem anderen Präsidium ins südliche Oberbayern versetzt.

Die derzeit nach wie vor geltenden Einschränkungen machten es leider unmöglich, dass die 72 „Neuen“ im Rahmen einer Veranstaltung persönlich im Polizeipräsidium begrüßt werden konnten. Stattdessen setzte man im Präsidium auf die Technik: In einer Videoschaltkonferenz hießen Herr Hauser und Herr Kirchleitner die zumeist jungen Polizistinnen und Polizisten willkommen. Beide wiesen auf die besonderen geografischen Besonderheiten und die große Spartenvielfalt, die Alpine Einsatzgruppe sei hier beispielsweise genannt, hin.

Polizeipräsident Hauser betonte die großen Herausforderungen, die alle Polizistinnen und Polizisten, gerade auch im südlichen Oberbayern, weiterhin zu bewältigen haben. Die Corona-Pandemie ist leider nicht vorüber, Großeinsätze wie die Passion in Oberammergau und der G7-Gipfel stehen in einigen Wochen an. Zahllose Versammlungslagen sind polizeilich zu betreuen und fordern fast täglich die Dienststellen. Daneben gilt es, den Arbeitsanfall im täglichen Dienst mit seinen anspruchsvollen Tätigkeiten ebenso gut zu meistern. „Seien Sie Ansprechpartner und Helfer für die Bürgerinnen und Bürger. Handeln Sie neutral, aber schreiten Sie konsequent ein, wo dies notwendig ist. Achten Sie aufeinander im täglichen Dienst und passen Sie vor allen Dingen darauf auf, dass Sie gesund aus dem Einsatz zurückkommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start bei Ihren neuen Dienststellen.“