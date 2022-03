0560 – PKW stößt mit Fahrradfahrerin zusammen

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag gegen 16:40 Uhr kam es in der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 42-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die Friesenstraße in nördlicher Fahrtrichtung und wollte nach rechts auf die Neuburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 64-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Neuburger Straße in nördlicher Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

0561 – Etliche Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen

Lechhausen – In der Nacht von Mittwoch (16.03.2022) auf Donnerstag (17.03.2022) brach ein bislang unbekannter Täter Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Straße auf. Er hebelte 11 der insgesamt 18 Kellerabteile auf und durchsuchte sie. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der Täter Reisekoffer im Wert von ca. 250 Euro. An den Kellerabteilen entstand ein Gesamtsachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.