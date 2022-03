WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck entdeckten am Mittwochabend rund 120 Gramm Amfetamin in einem Auto auf der A70. Die Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Gegen 22:00 Uhr unterzogen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck einen Pkw auf der A70 einer Kontrolle. Der mit zwei Männern besetzte Ford war durch die Polizei Hamburg zur Sicherstellung ausgeschrieben. Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 23-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Cannabis stand. Da die Fahnder weiterhin in dem Fiesta rund 120 Gramm Amfetamin, geringe Mengen Marihuana, Rauschgift-Utensilien sowie Bargeld und eine Schreckschusspistole entdeckt haben, wurden der Fahrer und sein 27-jähriger Begleiter vorläufig festgenommen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt, der Ford sichergestellt.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun zur Herkunft der Drogen und den Hintermännern der beiden Beschuldigten, die sich nun in Strafverfahren zu verantworten haben.