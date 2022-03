WEIDEN I.D.OPF. Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon insbesondere ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Als am Mittwoch, 16. März 2022, bei einer Seniorin unter einer Legende Geld abgeholt werden sollte, konnte die Weidener Polizei eine Frau festnehmen. Sie sitzt nun in Haft.

Die Masche ist nicht neu: Durch geschickte Lügen am Telefon wird eine Notlage für Angehörige vorgetäuscht, die durch schnelle Geldzahlung abgewendet werden könne. Auch am Mittwoch, 16. März 2022, ging im Bereich Weiden eine Vielzahl solcher Anrufe ein. Die Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. gab eine entsprechende Warnmeldung an die Presse heraus, mit der Bitte, diese zu veröffentlichen. Unter den zahlreichen Angerufenen war an diesem Tag auch eine 86-Jährige. Ihr wurde erzählt, ihre Tochter sei festgenommen worden und könne nur gegen Zahlung einer hohen Kaution entlassen werden. Der Seniorin war diese Masche aber bereits bekannt. Zum Schein ließ sie sich darauf ein und vereinbarte die Übergabe eines fünfstelligen Eurobetrages sowie von Wertgegenständen. Außerdem verständigte sie die Polizei. Als gegen Mittag eine 28-Jährige kam, um die „Kaution“ abzuholen, wurde sie von der richtigen Polizei festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl. Die Abholerin aus Nordrhein-Westfalen befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Weiden führt noch weitere Ermittlungen in diesem Zusammenhang.

Die Polizei rät: