ALTÖTTING. Am frühen Samstagmorgen, den 29.01.2022, kam es zu einer räuberischen Erpressung eines Taxifahrers auf dem Estererparkplatz. Die beiden Täter bedrohten den Taxifahrer mit einem Messer und forderten Bargeld. Sie konnten damals zunächst unerkannt flüchten. Aufgrund intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte nun ein dringend Tatverdächtiger identifiziert werden, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

Über den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd teilte am Samstag, 29. Januar 2022, gegen 2.30 Uhr ein 61-jähriger Taxifahrer mit, dass er soeben im Bereich des Estererparkplatzes in der Estererstraße in Altötting von zwei unbekannten Tätern unter Drohung mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Nach erfolgter Übergabe einer Geldbörse mit Bargeld flüchteten die Täter unerkannt zu Fuß über einen Supermarktparkplatz und die Fabrikstraße in Richtung Kohlbergstraße in südliche Richtung. Anschließend verständigte der Geschädigte über den Notruf die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung im Nahbereich des Tatorts mit mehreren Streifen auch umliegender Dienststellen unter der Leitung der Polizeiinspektion Altötting verlief damals ohne Erfolg.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein führte die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn intensive kriminalpolizeiliche Recherchen und Ermittlungen. Dabei geriet in den vergangenen Wochen insbesondere ein österreichischer Staatsangehöriger in den Fokus der Ermittler. Es handelt sich um einen 27-Jährigen aus Braunau am Inn, der in Zusammenarbeit mit zivilen Beamten der Zentralen Einsatzdienste Traunstein am vergangenen Dienstag, 16.03.2022, in einer Wohnung im Stadtgebiet Altötting lokalisiert werden konnte. Ein Fluchtversuch durch ein Fenster blieb erfolglos, er wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein erließ der zuständige Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 27-jährigen Braunauer. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

