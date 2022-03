OBERSTDORF. Ab heute bis Sonntag findet an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf der Skiflug-Weltcup statt. In diesem Zusammenhang kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Reisen Sie rechtzeitig an.

Die Deutsche Bahn AG setzt am Wochenende einen Sonderzug ein. Zusätzlich werden die Kapazitäten der Regelzüge erhöht.

Der Linienbusverkehr wird zu den An- und Abreisezeiten verstärkt.

Beachten Sie die Beschilderungen zur Parkplatzauslastung.

Ab dem Bahnhof Oberstdorf ist ein kostenloser Pendelbusverkehr bis in unmittelbare Stadionnähe eingerichtet.

