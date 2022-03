BAYREUTH. Im Stadtteil Saas hebelten bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Balkontüre eines Sportheims auf. In den Räumlichkeiten angelangt, durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob sie auch etwas entwendeten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Bayreuth.

Offenbar gelangten die Einbrecher zwischen Mittwochnacht, 23 Uhr, und Donnerstagfrüh, 7.45 Uhr, gewaltsam in das Vereinsheim in der Jakobstraße. Im Gebäude bahnten sie sich ihren Weg durch die darin befindliche Gaststätte sowie Büroräume des Sportvereins und stöberten nach Diebesgut. Ob sie während ihres Einbruchs tatsächlich Gegenstände oder Geld an sich nahmen, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Jedenfalls hinterließen sie einen Sachschaden von rund 500 Euro und suchten letztlich unerkannt das Weite.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise von Zeugen, die zu besagter Zeit, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Saaser Lerchenbühl und der Jakobstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.