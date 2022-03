PERLESREUT (LKRS. FREYUNG-GRAFENAU). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich drei Einbrüche in Perlesreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Eine Schreinerei, ein Getränkemarkt und ein Werkmarkt waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.03.-17.03.) das Ziel mehrerer Einbrecher. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um mindestens drei Personen handeln, die bei den Einbrüchen zusammengewirkt haben. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500€.

Zeugenaufruf

Die Taten ereigneten sich allesamt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Schreinerei und der Werkmarkt befinden sich in der Industriestraße, der Getränkemarkt in der Waldenreuter Straße. Zeugenhinweise über verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei Passau unter 0851/9511-0 entgegen.

Veröffentlicht am 18.03.2022, 09:10 Uhr