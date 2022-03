LENGGRIES – GREILING, LKR BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. In der Nacht vom 2. auf 3. Februar und am Abend des 18. Februar gerieten zwei sogenannte „Blitzeranhänger“ in Brand. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von über 250.000 Euro. Für sachdienliche Hinweise wurden jetzt von privater Seite 3.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2022 wurde ein in der Karwendelstraße in Lenggries abgestellter „Blitzeranhänger“ (teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage) durch ein Feuer beschädigt. Der hier entstandene Schaden an dem Anhänger wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Am Abend des 18. Februar 2022 wurde gegen 22.50 Uhr ein weiterer in der Tölzer Straße in Greiling abgestellter „Blitzeranhänger“ durch ein Feuer beschädigt. Der Brand konnte von den regionalen Feuerwehren schnell abgelöscht werden. Der entstandene Schaden am Anhänger wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt (wir berichteten bereits).

Die Geschwindigkeitsüberwachung mittels sogenannter „Blitzeranhänger“ wurde trotz der zuvor genannten Vorfälle unverändert fortgesetzt. Diese sind nach wie vor im gesamten Landkreis in Betrieb.

Zur Klärung der Tat arbeiten derzeit acht Ermittler in der extra dafür installierten Ermittlungsgruppe „Trailer“. Des Weiteren wurden bereits Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Die Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland (KVÜ Oberland) setzt zudem eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, aus. Hinweise werden an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 erbeten.

Insbesondere sind folgende Umstände von Bedeutung:

Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandorte aufgefallen?

Sind jemandem bereits vor der fraglichen Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandorte aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise, gegebenenfalls auch anonym, werden auch gezielt zu Personen erbeten, die sich in stark emotionaler Weise mit dem Thema der Blitzanhänger beschäftigt haben bzw. Äußerungen hierzu getroffen haben.

Hinweise zur von privater Seite ausgesetzten Belohnung: Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd wird von Ansprüchen Dritter, die sich aus der Auslobung ergeben, freigehalten.