NEUFAHRN, LKR. FREISING; Heute Morgen brannte erneut ein Pkw in Neufahrn. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde gegen 04:10 Uhr von Passanten ein brennendes Fahrzeug, das in der Christl-Cranz-Straße geparkt war, gemeldet. Mittels eines Feuerlöschers konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Bereits Anfang dieser Woche brannten zwei Fahrzeuge in Neufahrn (siehe Pressemitteilung unten).

In allen drei Fällen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen bittet verdächtige Wahrnehmungen unter 08122/9680 zu melden.

Pressemitteilung vom 15.03.2022:

Neufahrn, Lkr. Freising, 15.03.2022

Zeugenaufruf zu Brand an zwei Fahrzeugen

In Neufahrn b. Freising ereigneten sich am Montag (14.03.22) und am Dienstag (15.03.22) zwei Fahrzeugbrände. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Am Montagmorgen, gegen 05.22 Uhr bemerkte eine Passantin einen in Brand stehenden Kleintransporter in der Von-Halt-Straße in Neufahrn. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Durch das Feuer wurde zudem der Zaun des anliegenden Grundstücks beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in niedriger 5-stelliger Höhe.

Ein weiterer Fahrzeugbrand ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02.46 Uhr in der Fritz-Walter-Straße in Neufahrn. Ein Anwohner meldete einen brennenden, auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Das in Vollbrand stehende Fahrzeug wurde durch Kräfte der Feuerwehr Neufahrn gelöscht. Hier wird der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt.

In beiden Fällen entstand kein Personenschaden.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach derzeitigem Stand von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.