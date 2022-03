Gegen 09:00 Uhr verließ die 21-jährige Serap Soltas am Dienstagvormittag ihre Wohnung in Lengfeld. Seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur. Da nicht auszuschließen ist, dass sich die 21-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und möglicherweise Hilfe braucht, bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nun die Öffentlichkeit um Hinweise. Serap Soltas ist etwa 150cm groß und stämmiger Figur, hat braune Haare und soll einen beigen Mantel tragen.



Personen, die die junge Frau seit Dienstag gesehen haben oder sonst Hinweise auf den Aufenthaltsort der 21-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.