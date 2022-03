LKR. ALTÖTTING. In Untersuchungshaft sitzt seit heute, Donnerstag, 17. März 2022, ein 29 Jahre alter Mann aus einer Gemeinde im Landkreis Altötting. Bei der Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen waren Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden, weil in Köln ein an ihn gerichtetes Paket mit Amphetamin sichergestellt wurde. Rauschgiftfahnder der Kripo Mühldorf am Inn nahmen den Mann am gestrigen Tag fest, nachdem bei der Durchsuchung seiner Wohnung erhebliche Mengen an Drogen gefunden worden waren.

Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen war ein Mann (29) aus einer Gemeinde im Landkreis Altötting in den Fokus von Ermittlungen geraten, weil bei einem Drogenhändler aus dem Raum Köln eine zu dem Mann im Landkreis Altötting adressierte Sendung mit Rauschgift aufgetaucht war. Die Paketlieferung mit knapp 200 Gramm Amphetamin konnte abgefangen werden.

Am gestrigen Mittwoch, 17. März 2022, durchsuchten die Rauschgiftfahnder des Kommissariats K4 der Kripo Mühldorf am Inn mit richterlichem Beschluss die Wohnung des Tatverdächtigen in einer kleinen Gemeinde im Landkreis. Dabei wurden knapp 900 Gramm Marihuana, ca. 60 Gramm Amphetamin, gut 10 Gramm Crystal, 42 Stück Ecstasy-Tabletten, 36 LSD-Trips, eine geringe Menge Haschisch, Bargeld und diverse Rauschgiftutensilien gefunden und sichergestellt. Der 29-Jährige wurde festgenommen und musste die Nacht in einer Haftzelle der Polizei verbringen.

Aufgrund der Mengen der sichergestellten Drogen und der gefundenen Utensilien deutet Vieles darauf hin, dass der 29-Jährige damit Handel treiben wollte. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein stellte deshalb wegen der Tatvorwürfe des illegalen Handels mit verschiedenen Betäubungsmitteln, zum Teil in nicht geringen Mengen, einen Haftantrag. Der Tatverdächtige wurde von den Ermittlern der Kripo Mühldorf am gestrigen Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.