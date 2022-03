HAUSEN B. WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG. Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle auf der A7 konnte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck rund drei Kilogramm Amphetamin sicherstellen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich seit Mittwochnachmittag in Haft.



Etwa gegen 10:30 Uhr geriet am Dienstagvormittag ein Toyota ins Visier einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck. Das Fahrzeug wurde an der Rastanlage Riedener Wald West von der A7 gelotst und dort einer Kontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten in der Mittelkonsole des Pkws bereits eine geringe Menge Amphetamin auffinden konnten, durchsuchten sie das komplette Fahrzeug. In der Folge konnte auf der Rücksitzbank eine Tasche mit rund drei Kilogramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden.



Die beiden aus Osteuropa stammenden Fahrzeuginsassen, zwei Männer im Alter von 21 und 20 Jahren, wurden vor Ort vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden sie am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft an. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.