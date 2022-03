SCHWEINFURT. Anwohnerinnen in der Gunnar-Wester-Straße sind am frühen Mittwochmorgen auf einen Unbekannten aufmerksam geworden, der sich offenbar an einem Fenster zu schaffen gemacht hatte. Als eine Zeugin auf sich aufmerksam machte, lief der Verdächtige davon. Die Schweinfurter Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Gegen 04.10 Uhr wurden zwei Zeuginnen akustisch auf einen herabfallenden Rollladen aufmerksam. Sie sahen daraufhin einen verdächtigen Mann, der sich mit einem Werkzeug in der Hand vor dem Fenster eines Wohnhauses aufhielt, in dem sich auch eine Spielothek befindet. Als eine Zeugin dem Unbekannten zurief, flüchtete der Verdächtige in Richtung Stadtgalerie. Ihm gelang es, unerkannt zu entkommen.



Von dem Verdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Knapp 170 cm groß

Normale Statur

Trug weiße Schuhe, rote Hose und dunkelblauen Kapuzenpullover

Machte einen alkoholisierten Eindruck

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.