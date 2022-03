369. Tötungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Milbertshofen

-siehe Medieninformation vom 15.03.2022, Nr. 357

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 14.03.2022, gegen 17:10 Uhr, am Korbinianplatz in München-Milbertshofen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand waren hier zwei Gruppierungen beteiligt, die sich aus bislang unbekannten Gründen gegenseitig attackierten. Die hier handelnden Personen waren vermutlich größtenteils Jugendliche und Heranwachsende. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde ein 18-jähriger Iraker, der in München wohnhaft ist, tödlich verletzt. Er wurde noch unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus verbracht. Dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen. Ein deutsch-türkischer 15-Jähriger, der ebenfalls in München wohnt, wurde mittels scharfer Gewalt schwer verletzt und daraufhin im Anschluß zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache wurden umgehend vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen.

Im Laufe des Dienstags ergab sich dabei ein Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Iraker, der in München wohnhaft ist. Aufgrund weiterer tatrelevanter Erkenntnisse kam es schließlich am frühen Nachmittag zu einer Festnahme dieses Tatverdächtigen durch Beamte der Münchner Mordkommission. Der 16-Jährige machte dabei von seinem Recht Gebrauch, sich aktuell nicht zur Sache äußern zu wollen. Er wird nun im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nähere Ausführungen hierzu wird es am Donnerstag, 17.03.2022 um 11:30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Medienzentrum beim Polizeipräsidium München geben.

370. Körperverletzungsdelikt – Fürstenried

Am Dienstag, 08.03.2022, gegen 16:25 Uhr, wurde eine 62-jährige Passantin mit Wohnsitz in München auf eine körperliche Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in der Appenzeller Straße aufmerksam. Hierbei wurde ein Mann durch mehrere unbekannte Täter zunächst angegriffen und in der Folge getreten, als er bereits am Boden lag.

Die unverzüglich über den Polizeinotruf 110 informierten Polizeibeamten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen keine der unbekannten Personen mehr antreffen.

Bei dem verletzten Mann handelt es sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, der durch den Übergriff leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden von der Passantin wie folgt beschrieben:

Die Tätergruppierung setzte sich laut der Zeugin zusammen aus vier bis fünf jungen Männern, zwischen 20 und 25 Jahren, südländischem Aussehen; alle waren mit dunklen Jacken bekleidet, teilweise mit Caps und Bart.

Unter den jungen Männern war unter anderem ein dunkelhäutiger Mann mit roten Haaren und rotem Bart sowie eine Person mit gelbgefärbten Haaren.

Des Weiteren soll im Kreis der Täter eine weibliche Person gewesen sein, mit langen dunklen Haaren, schlanker Statur und ca. 160 cm groß

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Appenzeller Straße, Neurieder Straße, Engadiner Straße (Bereich um die U-Bahnstation Fürstenried West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

371. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Graffiti – Oberföhring

Am Sonntag, 06.02.2022, gegen 18:25 Uhr, konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) eine Person feststellen, die in der Cosimastraße einen Verteilerkasten mit einem Graffiti-Schriftzug beschmierte. Der Mann, welcher zunächst versuchte sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, konnte noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes gestellt und festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in München, dem nach aktuellem Ermittlungsstand insgesamt über 100 Schriftzüge an unterschiedlichsten Objekten, wie Verteilerkästen und Lichtmasten im Bereich Oberföhring zugeordnet werden konnten. Alle Schriftzüge weisen identische und übereinstimmende Merkmale auf.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 23 geführt.

372. Betrugsdelikt – Allach

Am Freitag, 11.03.2022, gegen 17:50 Uhr, erhielt eine 39-jährige mit Wohnsitz in München eine E-Mail, welche vermeintlich von ihrer Bank versandt wurde. In dieser Mail wurde sie aufgefordert mittels Link ihre persönlichen Daten zu ihrem Konto zu verifizieren.

Als Hintergrund dieser Authentifizierung wurden der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt und ein mögliches Einfrieren des Kontos der 39-Jährigen genannt.

Aufgrund der in dem Link angegebenen Daten erhielt die 39-Järige einen Anruf eines unbekannten Mannes, in dessen Verlauf sie dazu veranlasst wurde, eine Eilüberweisung von mehreren tausend Euro auf ein deutsches Konto durchzuführen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 77 geführt

Warnhinweis:

In diesem Zusammenhang weist die Münchner Polizei darauf hin, bei Anrufen und Email-Anfragen, die das Ziel haben, persönliche Kontodaten und Angaben zum Online-Banking zu erfahren, sehr skeptisch zu sein.

Gerade Emails mit folgenden Inhalten wurden in der Regel mit betrügerischer Absicht verschickt:

Allgemeine Ansprache wie

„Sehr geehrter Kunde/Nutzer/Herr!“

Vorgetäuschte Dringlichkeit

„Aktualisieren Sie sofort Ihr Konto oder es wird gesperrt!“

Abfrage von persönlichen Daten z. B.

„Tragen sie hier bitte ihre Kreditkartennummer ein.“

Beachten Sie folgende Regeln:

Virenschutz mit Verhaltenserkennung

autom. Updates aktivieren - nicht wegklicken!

Sicher surfen - das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) empfiehlt derzeit die zwei Browserstrategie

Schad-/Phishingmails erkennen

Wichtige Dateien sichern (Backup!)

Sichere Passwörter

Die folgenden Adressen bieten weitere Informationen zu dem Thema:

www.polizeiberatung.de

www.computerbetrug.de

www.botfrei.de

www.sicher-im-internet.de

www.klicksafe.de

373. Verkehrsunfall aufgrund Erkrankung – Sauerlach

Am Dienstag, 15.03.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Pkw, Opel, die Staatsstraße 2070 von Altkirchen kommend in Richtung Sauerlach.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der 70-Jährige auf Grund einer akuten Erkrankung die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt und musste durch die hinzugezogene Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Im Anschluss wurde er durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2070 für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

374. Einbruch in Büro – Milbertshofen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10.03.2022, gegen 13:00 Uhr, bis Dienstag, 15.03.2022, 07:50 Uhr, gelangten nach aktuellem Ermittlungsstand ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen vermutlich über das offenstehende Einfahrtstor einer Tiefgarage in ein Bürogebäude in der Leopoldstraße.

Dort wurde die Zugangstür der im zweiten Stock ansässigen Firma gewaltsam aufgebrochen, um die einzelnen Büroräume betreten zu können. In keinem der Büros befanden sich Wertgegenstände. Der oder die Täter entfernten sich ohne Beute unerkannt aus dem Objekt.

Das Kommissariat 52 hat wie weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße/Schenkendorfstraße/ Weißenhofweg/Karl-Weinmair-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

375. Einbruch in Wohnung – Berg am Laim

Am Dienstag, 15.03.2022, zwischen 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter mittels eines unbekannten Werkzeuges eine Wohnungstür auf und begaben sich anschließend in die Wohnräumlichkeiten. Hier entwendeten sie unter anderem einen in der Wand verankerten Möbeltresor und eine Geldbörse und durchsuchten die restlichen Zimmer der Wohnung komplett.

Die Tatverantwortlichen entfernten sich anschließend unerkannt von der Tatörtlichkeit. Insgesamt wurden Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Baumkirchner Straße/Berg-am-Laim-Straße/Kreillerstraße/Neumarkter Straße/Hansjakobstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

376. Raubdelikt; eine Tatverdächtige festgenommen – Ramersdorf

Am Montag, 14.03.2022, gegen 21:30 Uhr, versuchte eine zunächst unbekannte Täterin erfolglos im Bereich des Ostbahnhofs mehreren Personen die Mobiltelefone aus der Hand zu entwenden.

In der Folge versuchte die unbekannte Täterin in der U-Bahn in Richtung Innsbrucker Ring, einem bislang nicht bekannten Mann gewaltsam eine Tasche aus der Hand zu reißen. Auch dies misslang jedoch.

Im weiteren Verlauf versuchte sie die Kopfhörer einer 17-Jährigen mit Wohnsitz in München gewaltsam zu entwenden. Dabei verletzte sie die 17-Jährige leicht am Kopf. Da sich diese zur Wehr setzte, konnte sie die Wegnahme der Kopfhörer verhindern.

Zur gleichen Zeit befanden sich Kräfte der U-Bahn-Wache in der beschriebenen U-Bahn und wurden auf das Tatgeschehen aufmerksam. Diese hielten die Täterin fest und verständigten die Polizei, welche die 40-Jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München vorläufig festnahm.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige entlassen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Ostbahnhofs Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die Personen, die von der Tatverdächtigen angegangen wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

377. Gefährliche Körperverletzung – Laim

Am Sonntag, 13.03.2022, gegen 04:30 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck gemeinsam mit mehreren Bekannten in einem Raucherbereich einer Diskothek in der Landsberger Straße. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Gruppe um den 20-Jährigen zunächst in eine verbale Streitigkeit mit einer weiteren dort anwesenden Personengruppe.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung hielt der 20-Jährige eine bislang unbekannte männliche Person aus der anderen Gruppe fest („Schwitzkasten“). Zeitgleich trat ein unbekannter Täter (ebenfalls der anderen Personengruppe zugehörig) von hinten an den 20-Jährigen heran, zog einen spitzen Gegenstand aus seiner rechten hinteren Hosentasche und stach damit auf den unteren Rückenbereich des 20-Jährigen ein. Unmittelbar im Anschluss steckte der unbekannte Täter den spitzen Gegenstand wieder in seine Hosentasche.

Die zuvor in Streit geratenen Personengruppen wurden in der Folge vom Sicherheitsdienst der Diskothek getrennt. Nachdem der 20-Jährige die Stichverletzung festgestellt hatte, wurden durch den Sicherheitsdienst die Polizei sowie der Rettungsdienst verständigt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Der 20-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 25 geführt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 180 cm, kräftige Statur (sichtbarer Bauchansatz), west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, Stirnglatze, kurze Haare, Vollbart, Tätowierung am rechten Arm; bekleidet mit blauer Jeans, weißen Sneakern, dunkelgrünem T-Shirt mit schwarzen Streifen im Schulterbereich und Brille

Gesucht werden insbesondere die nachfolgend beschriebenen Tatzeugen:

Zeuge 1:

Die Person, welche durch den 20-Jährigen festgehalten („Schwitzkasten“) wurde.

Zeuge 2:

Nach aktuellem Erkenntnisstand der Personengruppe um den unbekannten Täter zugehörig, versuchte die Auseinandersetzung zu schlichten

Zeuge 3:

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Personengruppe um den 20-Jährigen zugehörig, trat im Verlauf der Streitigkeit nach dem unbekannten Täter

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße/Anton-Hammel-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die drei Tatzeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

378. Terminhinweis: Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 der Münchner Polizei

Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel stellt am kommenden Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Freitag, 18.03.2022 - 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München statt. Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Hinweis für Berichterstatter: